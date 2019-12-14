الغامدي يرد على بيسنيك

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جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) تخلى مدرب الرائد بيسنيك عن قناعاته في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام الشباب ضمن الجولة (11) من بطولة دوري كأس الأمير

تخلى مدرب الرائد بيسنيك عن قناعاته في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام الشباب ضمن الجولة (11) من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن زج بالمهاجم الشاب رائد الغامدي في التشكيلة الأساسية على حساب المهاجم ماركو بيريز، وقدم مستوى رائعاً ترجمه بتسجيل هدفين لفريقه. يذكر أن الغامدي سبق له أن سجل هدفاً حاسماً وخرافياً في مرمى الوحدة ضمن الجولة التاسعة، إذ من خلال هذا الهدف كسب الرائد النقاط الثلاث.

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