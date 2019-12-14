شكرا لقرائتكم منافسات قوية بالجولة الـ17 بدورى الناشئين مواليد 2003 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها مواجهة الزمالك والمقاصة ومباراة الأهلي مع حرس الحدود. ويمتلك فريق الأهلي 2003 في رصيده 25 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، و 3 خسائر. وجاءت مباريات الجولة كالتالي: المصري X الجونة الاتحاد السكندري X الانتاج الحربي Advertisements الزمالك X طنطا سموحة X إف سي مصر حرس الحدود X الأهلي إنبي X وادي دجلة طلائع الجيش X أسوان بيراميدز X الاسماعيلي المقاولون X مصر المقاصة

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