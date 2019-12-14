ليغانيس يفرّط بفوزه على ألافيس في الليغا

اسماء السيد - فرّط فريق ليغانيس بفوز كان في متناول اليد، بعد خروجه متعادلا مع مضيفه ألافيس 1-1 من المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح الدنماركي مارتن برايثوايت التسجيل للضيوف في الدقيقة 44 بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
وعادل ألافيس عن طريق خوسيلو من تسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء إلى يسار الحارس (81).
وهذه المباراة الثالثة يفشل فيها الافيس بتحقيق الفوز، فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما رفع ليغانيس رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
ملخص المباراة:
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