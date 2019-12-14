اسماء السيد - تواصلت نتائج هوفنهايم المخيبة وعجز عن تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليا، بسقوطه على ارضه امام ضيفه اوغسبورغ 2-4، الجمعة في المرحلة 15 من الدوري الالماني لكرة القدم.
بدوره، تابع اوغسبورغ انتفاضته الجميلة محققا فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، في ظل تألق فلوريان نيدرليشنر بثلاث تمريرات حاسمة، فصعد الى المركز العاشر موقتا بفارق نقطة عن هوفنهايم الثامن.
سجل للفائز فيليب ماكس (11 و51 من ركلة جزاء)، والفنلندي فيردريك ينسن (56) والبرازيلي اياغو (85)، وللخاسر الدنماركي روبرت سكوف (14) والهولندي يوغن لوكاديا (80).
وهذه المرة الاولى في تسع مباريات يسقط هوفنهايم على ارضه امام اوغسبورغ.
ملخص المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر أوغسبورغ يتابع مغامرته ويغرق هوفنهايم في البوندسليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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