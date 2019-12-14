شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة "سيدات الأهلى": خسرنا أمام إنتر كلوب بصافرة غير عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد جاد المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادى الأهلي بعد الخسارة التى تعرض لها الفريق فى الثوانى الأخيرة أمام انتر كلوب الانجولى فى نصف نهائى بطولة افريقيا.

وقال جاد فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة "دائمًا هذا النوع من المباريات يكون هناك توتر عصبى للاعبين، ولكن اللاعبات كان لديهم روح النادى الأهلي، ونجحن فى العودة فى النتيجة مرة أخرى فى الشوط الثانى من اللقاء".

وأضاف "فى النهاية خسرنا بسبب خطأ غير عادل احتسبه الحكم علينا فى الثوانى الأخيرة، هذا الخطأ لا يمكن أن يحتسب فى أى مكان فى العالم، لكن فى النهاية هذا قضاء الله، ونشكر جميع اللاعبات على الأداء الكبير، فهم كانوا على قدر المسئولية".

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وواصل مدرب الأهلى "لم نعتاد فى الأهلى التعليق على أداء التحكيم، ولكن عندما تكون غلطة قوية مثل التى حدثت يجب أن نعلق، ولكن كما ذكرت انه قضاء الله، وبذلنا ما فى وسعنا لإسعاد الجماهير ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع محمد جاد "سنحاول بقدر الإمكان تدارك تلك الهزيمة واعداد اللاعبات قبل مواجهة الغد أمام سبورتنج، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق المركز الثالث فى البطولة".

ويلتقى فريق الأهلى بنظيره سبورتنج فى الرابعة عصر يوم السبت على صالة رقم 3 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي، من أجل تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع فى البطولة.