شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر بالقاهرة استعداداً لمواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة نادى مصر المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الاحد على ستاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام

ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير على ستاد الاسماعيلية ثم يعلن أدهم السلحدار قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة نادى مصر .

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز، وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى ليرفع رصيده للنقطة العاشرة فى جدول ترتيب المسابقة .