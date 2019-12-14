شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود علاء "هداف تاريخى" لمدافعى الزمالك بعد كسر رقم البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود علاء، مدافع الزمالك، تحقيقه للأرقام القياسية مع الفريق الأبيض، وذلك بعدما نجح فى تسجيل هدف فريقه الثانى فى مرمى بيراميدز، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد.

بهدفه فى بيراميدز، يكون محمود علاء، قد تصدر قائمة هدافى مدافعى الزمالك عبر التاريخ، لذا يستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية كيف تفوق علاء على مدافعى الأبيض تاريخيًا..

- محمود علاء يتصدر قائمة هدافى الزمالك

هدف محمود علاء فى مرمى بيراميدز هو الخامس هذا الموسم، والهدف رقم 29 فى تاريخه مع الزمالك، خلال مشاركته فى 96 مباراة مع نادي الفريق، فى مختلف البطولات محليا وقاريا.

سجل علاء 22هدفًا فى 59 مباراة بالدورى، وهدفين فى 10 مباريات بكأس مصر، بينما أحرز ثنائية فى كأس السوبر المصرى، وثلاث أهداف فى البطولات الأفريقية خلال 22 لقاء.

- محمود علاء يكسر رقم أشرف قاسم

بهذا يتفوق محمود علاء، على أشرف قاسم مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، والذى سجل مع الأبيض 28 هدفًا، ليصبح فى المركز الثانى بقائمة مدافعى الزمالك الأكثر تهديفًا.

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وبهذا تكون قائمة مدافعى الزمالك الأكثر تهديفًا كالتالى:

محمود علاء 29 هدفًا.

أشرف قاسم 28 هدفًا.

محمود فتح الله 21 هدفًا.

طارق السيد 21 هدفًا.

احمد رمزي 19 هدفًا.

ابراهيم يوسف 15 هدفًا.

مدحت عبد الهادي 14 هدفًا.

وائل القبانى - حسام عبد المنعم 11 هدف لكلآ منهما.

يذكر، أن محمود علاء كان هداف الزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، الموسم الماضى برصيد 14 هدفًا.