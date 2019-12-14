عمر خربين يقود هجوم الهلال السعودي أمام الترجي بكاس العالم للأندية

قرر المدير الفني لفريق الهلال السعودي الروماني رازفان لوشيسكو الدفع بالمحترف السوري عمر خربين في التشكيلة الاساسية لمواجهة الفريق امام الترجي التونسي اليوم السبت في دور الثامنية كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر في دور الثامنية كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر وجاء قرار لوشيسكو بعد غياب النجم الفرنسي بافيتيمبى جوميز Advertisements لعدم جهازيته لعدم جهازيته ومن المقرر ان يتواجد جوميز علي مقاعد الاحتياطي خلال اللقاء وكان جوميز صرح من قبل بعدم جاهزيته الكاملة لخوض مباراة الترجي بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا وغاب بسببها عن التدريبات الجماعية.

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