آنسات هوكى سموحة تفزن على ديرب نجم بالدوري

فاز فريق انسات سموحه للهوكى "٢٠٠٠" على نظيره ديرب نجم بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى. أحرزت هدفى المباراة اللاعبة روان سليمان. سليمان. يتكون الفريق من اللاعبات :سهيلة عبد اللطيف. ريم محمد. ندى علاء. فرح حرفوش. مريم صلاح. ايه عصام. روان سليمان. يمنى ياسر. ميار هاشم. دانا اسامة. ياسمين ايهاب. ياسمين السيد. نور نادر. هدى خالد. ملك حازم. سهيلة ياسر. بانسيه محمد. فريدة محمود. ياسمين احمد. ياسر. ميار هاشم. دانا اسامة. ياسمين ايهاب. ياسمين السيد. نور نادر. هدى خالد. ملك حازم. سهيلة ياسر. بانسيه محمد. فريدة محمود. ياسمين احمد. يضم الجهاز الفنى للفريق :اسلام الطويلة مصطفى محمود دهب. مصطفى خليل حسن. مروان نعينع

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