لاعبة إنتر كلوب: أتوقع فوز سلة الأهلي بالمركز الثالث ببطولة أفريقيا

فاز فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق الأهلي بنتيجة ٨٦-٨٥ وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" ليتأهل لمواجهة فريق فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وفي تصريح للاعبة فريق إنتر

كلوب الأنجولي" روزميرا دانيال " تحدثت عن مباراة المركز الثالث والرابع خاصة أن إنتر كلوب واجه الفريقان من قبل في هذه البطولة قالت " أتوقع أن يحقق فريق الأهلي المركز الثالث وتابعت قائلة فالأهلي لديه صانعة ألعاب جيدة ودفاع جيد وأيضا جمهور يسانده لذلك أتوقع الفوز لفريق الأهلي"

ومن المنتظر أن يلتقي فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي"حامل اللقب" في مباراة النهائي غدا بينما ينافس كلا من الأهلي و سبورتنج على المركز الثالث.