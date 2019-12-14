فاز فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق الأهلي بنتيجة ٨٦-٨٥ وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" ليتأهل لمواجهة فريق فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.
وفي تصريح للاعبة فريق إنتركلوب الأنجولي" روزميرا دانيال " تحدثت عن مباراة المركز الثالث والرابع خاصة أن إنتر كلوب واجه الفريقان من قبل في هذه البطولة قالت " أتوقع أن يحقق فريق الأهلي المركز الثالث وتابعت قائلة فالأهلي لديه صانعة ألعاب جيدة ودفاع جيد وأيضا جمهور يسانده لذلك أتوقع الفوز لفريق الأهلي"
ومن المنتظر أن يلتقي فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي"حامل اللقب" في مباراة النهائي غدا بينما ينافس كلا من الأهلي و سبورتنج على المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة إنتر كلوب: أتوقع فوز سلة الأهلي بالمركز الثالث ببطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.