بالتزكية.. أحمد ناصر مستمر رئيسًا للرياضة الأفريقية الأوكسا

عقب القاء وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي كلمته وحواره لمدة الساعة والنصف بالجمعية العمومية لاتحادية الكنفيدراليات الرياضية الاوكسا المسئولة عن الرياضة في افريقيا وما ترتب علي ذلك من اثر طيب وكبير في الحاضرين وحضور مصطفي بيراف رئيس الانوكا واحمد ابو الجاسم الامين العام للانوكا والشيخ سعود العبد العزيز امين عام اتحاد اللجان الاولمبية العربية احتفظ اللواء احمد ناصر بالتزكية بالرئاسة لاتحادية الكنفيدراليات الرياضية الافريقية الاعلي سلطة للرياضة في افريقيا في انتخاباتها لفترة رئاسة جديدة ٢٠١٩ الي ٢٠٢٣وتحولت الجمعية العمومية لمظاهرة حب وتأييد ودعم لشخص ناصر فلقد اثني الجمع فيها من رؤساء الاتحادات الافريقية الأعضاء والممثلين ال٧٢ باتحاداتها ورياضاتهم الافريقية علي اداء وانجازات ناصر وأنه خلق شكل جديد للاوكسا خلال فترة رئاسته الأولي وقد عبر رئيس الاوكسا عن فرحته الكبيرة وشكره العميق لهذه الثقة الكبيرة من الاتحادات الافريقية الرياضية وقاداتها كاملة وارجع ذلك ايضا لمجلس ادارته المتناغم والداعم واشاد بتعيينه للدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق

امينا عاما وما احدثه من تغيير وأثر في عمل الرياضة الافريقية ولذا احتفظ بثقة الرئيس وموافقة مجلس الادارة الجديد والجمعية العمومية بمنصبه.

وأكد ناصر بان فوزه بدعم مصر الواضح المباشر والملموس وما حققه الرئيس السيسي منذ تولي سيادته رئاسة مصر وعمل سيادته علي الملف الافريقي وعودة افريقيا لعلاقاتها وثقتها في بلد المحور الافريقي مصر وما تتمتع به مصر من استقرار وأضاف ناصر علي أهمية ما قدم من دعم الحكومة المصرية من خلال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي عمل علي تحقيق رؤية القيادة السياسية بدعم الرياضة الافريقية والتعاون ببروتوكول التعاون الموقع مع الاوكسا ودعم الاتحادات الرياضية الافريقية التي مقارها مصر والتي كان عددها ١٥ واصبح الان ٢٥ مقر اتحاد أفريقي ومنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم والعديد من مزايا الدعم التي لاقت الارتياح الكبير لدي الإخوة

الأشقاء في افريقيا ، وتشكل مجلس الادارة الجديد من لواء احمد ناصر مصر رئيسا ومصباحي الطاهر الجزائر نائب اول والدكتورة بينيني كابينجا اوغندا النائب الثاني والأعضاء مهندس خالد مهلهل ليبيا وخالد بابو تونس والسيدتان استوني من بتسوانا وإليزابيث من غانا وفؤاد مسكوت من المغرب.

واحتفظ الامين العام الدكتور عماد البناني مصر بمنصبه بناءا علي ترشيح وتعزيز رئيس الاوكسا وأنه لأول مرة تزيد نسبة مشارك المرأة في مجلس ادارة الاوكسا الي ٤٠٪؜ حيث لم تتعدي من قبل ١٠٪؜

واجتمع مجلس الادارة الجديد برئاسة اللواء احمد ناصر عقب انتهاء الانتخابات وأكد علي شكره لثقة الجمعية العمومية وفوزهم وعرض الرئيس ناصر السياسة العامة للاوكسا خلال الأربع سنوات القادمة من اجل رياضة افضل في افريقيا .. ولقد اشاد الجميع بتنظيم للمرة الأولي في تاريخ افريقيا للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا وجائزة الرياضة الافريقية الذي شرف برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي نظمها الاوكسا مع وزارة الشباب والرياضة بمصر مؤخرا والذي نجح نجاحًا كبيرًا وسينظم سنويا واسفر عن توصيات يبدا العمل فيها بجدول زمني اعتبارا من يناير ٢٠٢٠ مع السلطات المختلفة ومنها مفوضية الاتحاد الافريقي الممثلة للدول الافريقية وشركاء الرياضة في افريقيا والعالم وبالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية لجمهورية مصر العربية