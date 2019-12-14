فاز فريق نادي سموحة على الزمالك بنتيجة ( ٥-١ ) في اولى جولات الأدوار التمهيدية لبطولة الدوري وفاز اليوم ايضاً فريق نادي سموحة على نادي طنطا بنتيجة ( ٤-٢ ) في ثاني جولات بطولة الدوري و شهد لقاء طنطا اليومتألق اللاعب الشاب عمر البدري .
و يستعد فريق سموحة لملاقاة نظيره القوي نادي الشرقية للدخان في ثالث جولات الدوري العام غداً في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملاعب الشرقية للدخان.
وعلى صعيد بطولة كأس مصر
فاز فريق نادي سموحة على نادي تجارة شبين بنتيجة ( ١١-١ ) في اولى جولات الادوار التمهيدية لبطولة كأس مصر و فاز اليوم ايضاً فريق نادي سموحة على نادي هليوبلس بنتيجة ( ١٢-٠ ) في ثاني جولات بطولة كأس مصر ليتصدر فريق سموحة تصنيف المجموعة حتى الان .
كانت هذه تفاصيل خبر بداية موفقة لسنوكر سموحة في الأدوار التمهيدية بالدوري والكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.