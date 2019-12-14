بداية موفقة لسنوكر سموحة في الأدوار التمهيدية بالدوري والكأس

فاز فريق نادي سموحة على الزمالك بنتيجة ( ٥-١ ) في اولى جولات الأدوار التمهيدية لبطولة الدوري وفاز اليوم ايضاً فريق نادي سموحة على نادي طنطا بنتيجة ( ٤-٢ ) في ثاني جولات بطولة الدوري و شهد لقاء طنطا اليوم

تألق اللاعب الشاب عمر البدري .

و يستعد فريق سموحة لملاقاة نظيره القوي نادي الشرقية للدخان في ثالث جولات الدوري العام غداً في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملاعب الشرقية للدخان

وعلى صعيد بطولة كأس مصر

فاز فريق نادي سموحة على نادي تجارة شبين بنتيجة ( ١١-١ ) في اولى جولات الادوار التمهيدية لبطولة كأس مصر و فاز اليوم ايضاً فريق نادي سموحة على نادي هليوبلس بنتيجة ( ١٢-٠ ) في ثاني جولات بطولة كأس مصر ليتصدر فريق سموحة تصنيف المجموعة حتى الان .