مدرب سلة الأهلي: خسرنا أمام إنتر كلوب بصافرة غير عادلة

تحدث محمد جاد المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الثواني الأخيرة أمام انتر كلوب الانجولي في نصف نهائي بطولة افريقيا.

وقال جاد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "دائمًا هذا النوع من المباريات يكون هناك توتر عصبي للاعبين، ولكن اللاعبات كان لديهم روح النادي الأهلي، ونجحن في العودة في النتيجة مرة أخرى في الشوط الثاني من

اللقاء".

وأضاف "في النهاية خسرنا بسبب خطأ غير عادل احتسبه الحكم علينا في الثواني الأخيرة، هذا الخطأ لا يمكن ان يحتسب في أي مكان في العالم، لكن في النهاية هذا قضاء الله، ونشكر جميع اللاعبات على الأداء الكبير، فهم كانوا على قدر المسئولية".

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وواصل مدرب الأهلي "لم نعتاد في الأهلي التعليق على أداء التحكيم،

ولكن عندما تكون غلطة قوية مثل التي حدثت يجب ان نعلق، ولكن كما ذكرت انه قضاء الله، وبذلنا ما في وسعنا لإسعاد الجماهير ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع محمد جاد "سنحاول بقدر الإمكان تدارك تلك الهزيمة واعداد اللاعبات قبل مواجهة الغد أمام سبورتنج، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق المركز الثالث في البطولة".

ويلتقي فريق الأهلي بنظيره سبورتنج في الرابعة عصر يوم السبت على صالة رقم 3 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي، من أجل تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في البطولة.