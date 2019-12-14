استو تراوري لاعب إنتر كلوب: مواجهة الأهلي صعبة والأهم الفوز

فاز فريق إنتر كلوب الأنجولي على الأهلي بنتيجة ٨٦-٨٥ وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" ليتأهل لمواجهة فريق فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وفي تصريحات للاعبة فريق إنتر كلوب الأنجولي"

استو تراوري " خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلة"بداية المباراة كانت صعبة، لعبنا جيداً في الربع الأول ولكن بعد ذلك أصبحت المباراة أقوى ، ولكن الأهم أننا حققنا الفوز في النهاية.

وتابعت قائلة"لم نركز على لاعبة بعينها ولكن كان هدفنا التركيز على الهجوم والدفاع، وشيء طبيعي أن نحاول ايقاف بعض اللاعبات في الأهلي.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي"حامل اللقب" في مباراة النهائي غدا بينما ينافس كلا من الأهلي و سبورتنج على المركز الثالث.