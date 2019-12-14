علاء عبد العال: بتروجت قادر على العودة للممتاز.. ويطالب بعدالة التحكيم

اكد علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت انه فريقه قادر على العودة سريعا للدوري الممتاز مشيرا الى أنه تولى المسؤولية بعد اربع مباريات من انطلاق مسابقة القسم الثاني وضياع 8 نقاط.

وأشار عبد العال الى ان نزيف النقاط المبكر قبل توليه المسؤولية أثر بشكل كبير على معنويات الفريق خاصة مع ضغط المباريات وإحساس اللاعبين بالمسؤولية بضرورة العودة للممتاز بسرعة لأن التأخير يصعب من المهمة في الصعود

مثل فرق كثيرة أصبحت عودتها لدوري الأضواء في غاية الصعوبة رغم تاريخها الطويل في اللعبة.

وقال صحيح الفريق يحتل المركز التاسع حاليا بـ9 نقاط ولكننا قادرون على الانطلاق حيث نعمل بكل قوة لتحقيق هدف الصعود سريعا رغم وجود 7 او 8 فريق تصارع من اجل صدارة المجموعة والتأهل لدوري الأضواء

واعترف عبد العال بأن فريقه

في حاجة لتدعيم في بعض المراكز خاصة في مركزي الوسط المهاجم ،والمهاجم الصريح رغم أن القائمة "مقفولة" ونعول على الإستبدال لتحقيق الهدف في تدعيم صفوف الفريق.

واشاد المدير الفني لبتروجت بإدارة التي تلبي طلبات الجهاز الفني ومساندة الفريق ورغبتها في العودة سريعا الى الدوري الممتاز، مطالبا اتحاد الكرة بضرورة ادارة المباريات المتبقية بالدوري لحكام مميزيين لحساسية كل مباراة وأهمية كل نقطة في صعود الفريق من عدمه بل إن الهدف بات له أهمية في كل مباراة يلعبها الفريق مشددا على أن طلبه الوحيد عدالة التحكيم.