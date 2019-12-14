نادي بيراميدز: ديسابر مستمر رغم الخسارة من الزمالك

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق بالنادي مُستمر في منصبه ولا صحة على الإطلاق لرحيله خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة الأخيرة أمام الزمالك في الدوري المُمتاز.

وقال سعيد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن المدير الفني مستمر مع الفريق ويستعد حالياً للتحضير لإستكمال طموح الفريق في باقي مباريات الدوري والكأس وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، مشدداً على أن المدرب يلقى كُل الدعم منه ومن الإدارة بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة منه ومن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه لا توجد أي عقوبات مالية على اللاعبين ، بسبب الهزيمة من الزمالك صفر / 2 أمس الخميس.