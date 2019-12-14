تشيلسي لن يفاوض الآن اللاعبين المنتهية عقودهم في نهاية الموسم

لن يفاوض مدرب تشلسي الإنجليزي فرانك لامبارد أيا من لاعبيه الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم، وذلك قبل الشهر المقبل إذ يتريث أمام إحتمال تعزيز تشكيلته في فترة الإنتقالات الشتوية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبة على إنتقالات لاعبي تشليسي بسبب التعاقد مع لاعبين قاصرين، بيد ان محكمة التحكيم قلصتها وبات بمقدور النادي اللندني جلب لاعبين جدد في يناير.

وتنتهي عقود المهاجمين الفرنسي أوليفييه جيرو، الاسباني بيدرو والبرازيلي ويليان في نهاية الموسم، ما يعني انه سيكون بمقدورهم التحدث مع اندية أخرى لإنتقالهم.

وفيما عبّر ويليان سابقاً عن نيته البقاء في ملعب “ستامفورد بريدج” متعمداً عدم التحدث مع فريق جديد، قد يحاول جيرو وبيدرو البحث عن مشاركة أطول مع فريق آخر.

وأكد لامبارد أنه سعيد من عمل جيرو لكنه أشار إلى عدم رغبته بالتحدث مع اللاعبين حول إنتقالات محتملة قبل الشهر المقبل.

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وعما إذا تحدث مع جيرو عن إنتقاله، قال “كلا. لن أتحدث مع جميع اللاعبين المتواجدين هنا قبل شهر يناير”.

تابع “أنا سعيد لأجله (إذا بقي). أريد بقاءه مع كل لاعب متواجد هنا، أن يتمتعوا بمهنية صحيحة ورغبة البقاء”.

وارتبط أسم تشيلسي بقوة بجلب مدافع بورنموث نايثان آكي، إذ يملك خيار استعادته مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (نحو 53 مليون دولار).

أضاف لامبارد “أنا سعيد من المدافعين الأربعة لدينا. سنكون قلقين حيال بورنموث غداً، توتنهام الأحد المقبل، ثم ساوثهامبتون، ارسنال، برايتون. ثم يفتح الباب (الانتقالات)”.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري بعد بداية رائعة، لكنه خسر 3 مرات في آخر أربع مباريات.