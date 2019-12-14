المستشار الفني للمنتخبات القطرية واثق من قدرة السد على تجاوز مونتيري

يثق القطري سعيد المسند المستشار الفني للمنتخبات الوطنية القطرية في قدرة فريق السد القطري ،على تجاوز مونتيري المكسيكي في دور الثمانية ببطولة العالم للأندية، والتأهل لمواجهة ليفربول الإنجليزي بالدور قبل النهائي .

ويواجه السد فريق مونتيري غداً السبت ، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد ، ويتطلع لتحقيق الفوز الثاني علي التوالي، بعد تخطيه عقبة هينجين بطل كاليدونيا الجديدة في الدور الأول .

وقال المسند إن السد قادر علي تحقيق الإنتصار رغم إنحسار كُل الترشيحات في مصلحة مونتيري المكسيكي، مؤكداً أن كرة القدم لا تعترف بالترشيحات، والملعب دائما هو الفيصل .

وأضاف المسند في تصريحات علي هامش زيارته لتدريبات الفريق القطري من أجل مساندة الفريق واللاعبين قبل اللقاء المرتقب :”أتمنى أن يقدم السد مباراة قوية، ويكون في أفضل مستوياته، وتظهر الشخصية الحقيقية للفريق، لأنه يجيد اللعب مع الكبار، والفرق التي تقدم كرة قدم جيدة “.

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وأضاف المسند :”أتوقع ظهور السد بشكل مغاير عن مباراة هينجين، فهو يبقى ثالث العالم، ويلعب على أرضه ووسط جمهوره ولن يرضى سوى باللعب ضد ليفربول، وهذا ما لمسته على وجوه اللاعبين في التدريبات، حيث لمست أن السد قادر على الفوز والتأهل للدور قبل النهائي”.

وشدد المسند علي أنه حرص علي حضور تدريبات السد لدعمه، وتحفيز اللاعبين قائلاً :”السد له مكانة كبيرة في قلبي وهؤلاء اللاعبين جميعاً أولادي، والإداريين إخواني الأعزاء”.

وأضاف :”نصيحتي للاعبين ألا يستعجلوا الفوز ويكونوا في قمة تركيزهم، فالتركيز هو سلاحهم لتحقيق الإنتصار، والمباراة تحتاج إلى التريث وإن شاء الله يحالفهم التوفيق “.

وأنهى المسند حديثه بدعوة الجماهير لحضور اللقاء قائلاً :”نتمنى مشاهدة جمهور السد الذي أعتدنا عليه يملأ الملاعب ليكون ذلك حافزاً للاعبين لتحقيق الإنتصار وحصد بطاقة العبور”.