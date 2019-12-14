كوتينيو على المسار الصحيح مع بايرن بحسب فليك

يرى المدرب الموقت لبايرن ميونيخ الألماني هانزي فليك أن لاعب وسطه البرازيلي كوتينيو استقر أخيرا مع النادي البافاري، وذلك بعد تسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى ابن السابعة والعشرين لإعادة إطلاق مسيرته بعد إعارته من برشلونة الإسباني، حيث بقي 18 شهراً من دون تأثير كبير.

وبعد بداية طيبة من حيث التسجيل والتمرير الحاسم أمام كولن ثم بادربورن في سبتمبر الماضي، تراجع مستوى البرازيلي بشكل لافت في فصل الخريف.

ولم يكن لاعب انتر الايطالي السابق ضمن تشكيلة بايرن في المباراة الاخيرة من الدوري المحلي والتي خسرها أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.

لكنه أستعاد غريزته التهديفية مع كرة جميلة من خارج المنطقة ترجمها خلال الفوز على توتنهام الانجليزي 3-1 الأربعاء في دوري الأبطال، ليصبح بايرن أول فريق ألماني يحرز ستة انتصارات كاملة في دور المجموعات من البطولة القارية.

قال فليك الجمعة عن الدولي البرازيلي “هو على المسار الصحيح. نعرف ان التأقلم في ألمانيا ليس دوماً سهلاً”.

تابع “لعب جيداً (ضد سبيرز)، كان هاماً ان يظهر بعض المتعة في اللعب. أعجبت ببعض لمساته والتتابع المنطقي في هدفه”.

أردف المدرب الذي حل بدلاً من الكرواتي نيكو كوفاتش لسوء نتائج بايرن حامل لقب الدوري “يملك نوعيات كبيرة وسيظهرها في مناسبات أخرى”.

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وعزز فوز الأربعاء ضد سبيرز الثقة في صفوف بايرن بعد خسارتين متتاليتين في البوندسليجا”، وضعتا الفريق في المركز السابع بفارق 7 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

قال فليك الذي يتوقع صدور قرار حول استمراره من عدمه مع بايرن بعد المباراة الاخيرة التي تسبق العطلة الشتوية ضد فولفسبورغ في 21 ديسمبر الجاري “بالتأكيد أنام بشكل أفضل”.

ويبحث فليك عن انتصارات متتالية ضد فيردر بريمن السبت، ثم على أرض فرايبورغ الخامس قبل إستضافة فولفسبورغ في 21 الجاري.

لكن فليك سيفتقد لاعبي وسطه الفرنسيين كورنتان توليسو وكينجسلي كومان المصابين، فيما يغيب عن مواجهة فيردر بريمن المدافع الاسباني خافي مارتينيز الموقوف.

ويتوقع أن يعود الظهير النمسوي دافيد الابا الى التشكيلة، فيما ضم فليك اربعة لاعبين من الفريق الرديف على غرار لاعب الوسط النيوزيلندي ساربريت سينغ. وبحال مشاركة ابن العشرين سنة السبت، سيصبح اول لاعب من جذور هندية يخوض مباراة في البوندسليجا.

في المقابل، عبر مدرب بريمن فلوريان كوهفيلدت عن رغبته بان يلعب فريقه “بغضب” لكسر سلسلة من 20 خسارة متتالية ضد بايرن.

لكن فليك رأى “لا يمكنك تحقيق الكثير بالغضب. يجب أن نكون منضبطين في لعبتنا. هم فريق قادر على الإستثمار إذا لم نكن مسيطرين. نريد إنهاء السنة بثلاثة إنتصارات”.