ألافيس ينتزع تعادلا ثمينًا من ليجانيس في الليجا

انتزع ديبورتيفو ألافيس، تعادلاً (1-1) في الوقت القاتل على أرضه مع ضيفه ليجانيس مساء اليوم الجمعة، في مستهل منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.



فعلى ملعب منديثوروا، تقدم ليجانيس بفضل الهدف الذي سجله لاعبه مارتن بريثويت في الدقيقة (44)، لكن في الأمتار الأخيرة من اللقاء وتحديدا في الدقيقة (81) خطف خوسيلو هدف التعادل لألافيس.



بهذه النتيجة، يتقاسم الفريقان، نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما بحيث يرفع ألافيس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ15، وبات لدى ليجانيس 10 نقاط في المركز الـ19 من جدول الليجا.



المصدر: موقع كورة

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