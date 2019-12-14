رياضة | موعد مباراة السد ومونتيري اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري بث مباشر beIN Live HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السد ومونتيري اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري بث مباشر beIN Live HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعى نادي السد بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لإستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الصعود لقبل النهائي ومواجهة ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا.
ويخوض السد ثاني مواجهاته في البطولة، بعد أن تجاوز الدور الأور بالفوز على هينيجن من نيو كاليدونيا، ممثل أوقيانوسيا في البطولة بنتيجة 3-1، في مباراة إمتدت لأشواط إضافية بعد التعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل أهداف السد عبدالكريم حسن وبغداد بونجاح وبيدو ميجيل، فيما يستهل مونتيري مشواره في البطولة.
التشكيل المتوقع لنادي السد ضد مونتيري
من المتوقع أن يخوض المدرب تشافي مباراة السد بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: سعد الشيب
خط الدفاع: بيدرو ميجيل – وونج يونج يانج – خوخي بوعلام – عبدالكريم حسن
خط الوسط: جابي – سالم الهاجري – أكرم عفيف
خط الهجوم: تاي هي نام – حسن الهيدوس – بغداد بونجاح.
موعد مباراة السد ومونتيري والقنوات الناقلة لها
وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاساعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناتي Alkass Three HD بتعليق خليل البلوشي، وقناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف