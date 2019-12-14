رياضة | موعد مباراة السد ومونتيري اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري بث مباشر beIN Live HD

ويخوض السد ثاني مواجهاته في البطولة، بعد أن تجاوز الدور الأور بالفوز على هينيجن من نيو كاليدونيا، ممثل أوقيانوسيا في البطولة بنتيجة 3-1، في مباراة إمتدت لأشواط إضافية بعد التعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل أهداف السد عبدالكريم حسن وبغداد بونجاح وبيدو ميجيل، فيما يستهل مونتيري مشواره في البطولة.

التشكيل المتوقع لنادي السد ضد مونتيري من المتوقع أن يخوض المدرب تشافي مباراة السد بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: سعد الشيب Advertisements خط الدفاع: بيدرو ميجيل – وونج يونج يانج – خوخي بوعلام – عبدالكريم حسن خط الوسط: جابي – سالم الهاجري – أكرم عفيف خط الهجوم: تاي هي نام – حسن الهيدوس – بغداد بونجاح.