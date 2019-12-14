رياضة | بديل مارسيلو وميندي.. 3 حلول أمام زيدان لتعويض غياب الثنائي ضد فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل مارسيلو وميندي.. 3 حلول أمام زيدان لتعويض غياب الثنائي ضد فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة فالنسيا، يوم غدً الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستقام على ملعب المستايا.

ويعاني ريال مدريد من عدم تواجد أي لاعب في مركز الظهير الأيسر، بعد إصابة مارسيلو في عضلات الجزء السفلي من قدمه اليسرى، وغياب فيرلاند ميندي، بعد طرده في مباراة الجولة السابقة أمام إسبانيول، وسيتم إيقافه مباراة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، الحلول المقترحة أمام زيدان لتعويض مشكلة الجبهة اليسرى.

كارفاخال

قد يلجأ زيدان لمشاركة كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب مارسيلو وميندي.

وتم إشراك كارفاخال هذا الموسم في مركز الظهير الأيسر، خلال مباراة غرناطة في 5 أكتوبر الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فران جارسيا

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يعد فران جارسيا من ناشئي ريال مدريد، وهو الظهير الأيسر للفريق الملكي كاستيا، ويشارك بصفة مستمرة مع أسطورة اللوس بلانكوس راؤول جارسيا، وصنع هدفاً واحداً خلال 15 مباراة.

إيدير ميليتاو

لم يعتمد زيدان كثيراً على المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بسبب الاعتماد على الثنائي سيرخيو راموس ورافائيل فاران في مركز قلب الدفاع.

وشارك ميليتاو في الجولة السابقة أمام إسبانيول في مركز الظهير الأيسر، بعد طرد ميندي، وسبق له وأن شارك في ذلك المركز مرات عديدة مع بورتو في الموسم الماضي، قبل الانضمام لريال مدريد هذا الموسم.

ناتشو

دائما ما يعتمد ريال مدريد على ناتشو في أي مركز في الخط الخلفي للفريق، فيمكن للنجم الإسباني أن يشارك في مركز الظهير الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع.

ولكن زيدان يواجه مشكلة بإشراك ناتشو، بسبب بعده عن المشاركة مع الفريق، بسبب الإصابة التي لحقت به، وتسببت في إبعاده عن الملاعب لمدة 38 يوماً.