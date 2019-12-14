رياضة | تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية – تفوق كاسح لعرب آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية – تفوق كاسح لعرب آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم السبت 14 ديسمبر صوب ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة قمة من العيار الثقيل بين نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، وذلك في الدور الثاني من بطولة كأس العالم لللأندية المقامة حالياً في قطر.

ويطمح كلا الناديين في الفوز على الآخر للعبور لنصف نهائي البطولة ومواجهة نادي فلامينجو البرازيلي، بطل كأس كوبا ليبرتادوريس.

تاريخ المواجهات العربية – العربية

وتقابل العرب وجهاً لوجه في كأس العالم في 4 مناسبات، فشل خلالها عرب أفريقيا في تحقيق أي فوز، رغم عراقة الأندية التي شاركت، في المقابل تفوق عرب آسيا تفوقاً كاسحاً، ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في السطور القادمة، التاريخ الكامل لمواجهات العرب المباشرة في هذه البطولة.

2000 – النصر السعودي ضد الرجاء البيضاوي المغربي

تواجه الفريقان في أولى نسخ البطولة عام 2000 التي إستضافها فريق كورنثيانز البرازيلي، وكانت بمشاركة 8 فرق قسمت لمجموعتين بواقع 4 فرق في كل مجموعة، وهي المرة الأولى والأخيرة التي تجرى فيها البطولة بهذا الشكل.

ووقع الفريقان العربيان، الرجاء البيضاوي بطل أفريقيا والنصر السعودي بطل آسيا، رفقة ريال مدريد بطل كأس الإنتر كونتينينتال وقتها ونادي كورينثيانز مستضيف البطولة.

تقابل الفريقين الكبيرين في الجولة الثانية من المجموعة، وفاز النصر بنتيجة 4-3، حيث سجل له أحمد بهجة وفهد البيشي والنجم السعودي الكبير فؤاد أنور وموسى صايب نجم الكرة الجزائرية، فيما سجل للرجاء لاعب النصر مهدي الدوسري ضد مرماه، والنجم المغربي الشهير بوشعيب لمباركي هدفاً وحيداً، وودع الفريقان البطولة من دور المجموعات.

Advertisements

2006- الأهلي ضد إتحاد جدة السعودي

كانت باكورة مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وواجل فريق مانويل جوزيه الأسطوري بقيادة محمد بركات ومحمد أبوتريكة، فريق إتحاد جدة بطل آسيا في البطولة التي أقيمت في اليابان بعد توقف طويل منذ النسخة الأولى لأسباب تتعلق بالرعاة.

خيب النادي الأهلي توقعات محبية بعد أن خسر بغرابة شديدة بهدف نظيف ضد نادي إتحاد جدة، سجله نجم الكرة السعودية محمد نور.

2011 – الترجي التونسي ضد السد القطري

افتتح الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا مشوار مشاركاته في البطولة، حينما واجه السد القطري بطل آسيا في اليابان، وخسر أبناء باب سويقة بثنائية مقابل هدف، حيث سجل للسد خلفان إبراهيم خلفان و عبدالله كونيه، فيما سجل للترجي أسامة الدراجي، للتواصل العقدة لعرب أفريقيا، وحقق السد برونزية هذه البطولة.

2018 – العين الإماراتي ضد الترجي التونسي

كانت آخر المواجهات العربية في الدور الثاني للنسخة الماضية 2018، حين واجه العين الإماراتي مستضيف البطولة، فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا، وفاز العين بثلاثية دون رد، سجلها محمد أحمد وبندر محمد ونجم النادي الأهلي الحالي حسين الشحات، الذي قاد الفريق لفضية البطولة عندما خسر في المباراة الختامية أمام ريال مدريد الإسباني.