رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز يرصد 600 مليون لضم هذه الصفقات ومبابي يختار فريقه الجديد ونجم الريال يتحدي رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز يرصد 600 مليون لضم هذه الصفقات ومبابي يختار فريقه الجديد ونجم الريال يتحدي رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 13 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها محاولات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام لإقناع نجم الفريق الدنماركي كريستيان إريكسن بالاستمرار مع الفريق ورفض الرحيل إلى ريال مدريد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بوفون : مواجهة ريال مدريد أمر ممتع

أعرب الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس بأن مواجهة ريال مدريد المحتملة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون ممتعة وذلك عقب تأهل السيدة العجوز كمتصدر للمجموعة الرابعة ومن المحتمل أن يواجه ريال مدريد بعدما احتل الملكي المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت :"مقابلة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، احترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة".

وأضاف:"بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، فإنني أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، المواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة".

ومن المتوقع أن يواجه الملكي 4 فرق قوية وهي بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب، بينما يعتبر لايبزيج الألماني هو الخيار الأقل رعبا للميرينجي في الدور المقبل.

أخبار ريال مدريد اليوم

- برشلونة يخطط لضم هدف الملكي

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أخبروا ممثلي فابيان رويز أنهم مستعدون للقيام بضم نجم خط وسط نابولي في الصيف المقبل لقد كان هذا مجرد إعلان نوايا ولم تصل المفاوضات إلى أبعد من ذلك.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية تواجد ريال مدريد أيضا في السباق على نجم ريال بيتيس السابق، حيث أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي استفسر شخصيا عن رويز وإمكانياته.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فابيان عرض عليه مؤخرًا عقد جديد من قبل النادي الإيطالي وأن النجم الأسباني متفائل جدًا ومن المحتمل أن يقبل العرض.

- هل ينجح مورينيو في إقناع نجم توتنهام بالبقاء ؟

أفادت تقارير صحفية فرنسية إسبانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام يسعى بكل قوته للوقوف في وجه فريقه السابق ريال مدريد الذي يسعى لضم نجم الفريق الدنماركي كريستيان إريكسن.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد ارتبط بالتوقيع مع كريستيان إريكسن في الصيف الماضي وكان توتنهام يرغب في الحصول على مبلغ كبير يتخطى 70 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه وفي نفس الوقت كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يتجاهله من أجل الفرنسي بول بوجبا.

وسلطت صحيفة آس الإسبانية الضوء على تصريح جوزيه مورينيو عندما تولى تدريب توتنهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قبل أسابيع والذي قال فيه أنه يحب فلورنتنيو بيريز رئيس ريال مدريد لكن الآن يقف في وجهه من أجل إريكسن.

وأكدت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن المدير الفني البرتغالي يرغب في إقناع النجم الدنماركي بتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2020.

- مورينيو يرفض رحيل لاعب توتنهام الي ريال مدريد

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رحيل اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعمل بكل قوته للوقوف في وجه فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في سعيه للتوقيع مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن بعد ان ارتبط ريال مدريد بالتوقيع مع كريستيان إريكسن في الصيف الماضي وأراد توتنهام هوتسبير الحصول على مبلغ كبير يتخطى 70 مليون يورو للتخلي عن لاعبه وفي نفس الوقت كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يتجاهله من أجل ضم اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

- نجم ريال مدريد يتحدي رونالدو قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

قبل اللاعب الدولي الاسباني كارفخال ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني تحدي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي قبل قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كارفخال في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: كريستيانو رونالدو يريد مواجهتنا في النهائي أقبل هذا الرهان ووجودنا في النهائي ضد بعضنا البعض سيكون مرضيا للجميع".

أخبار ريال مدريد الآن

- الشرطة الكتالونية تصدر بيان رسمي عن الكلاسيكو

أكدت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، ستضمن عدم تأثرها بأي احتجاجات مطالبة باستقلال إقليم كاتالونيا، مقررة في اليوم ذاته.

قال رئيس شرطة إقليم كاتالونيا للصحافيين، إدوارد سالينت: "سيتم نشر نحو 3 الآف شرطي وضباط أمن خاص داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة، لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".

وأضاف: "الشرطة مستعدة لكافة الاحتمالات، لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين على محاولة اجتياح الملعب خلال المباراة".

- ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

كشفت شبكة دون بالون الإسبانية عن خطة طويلة الأمد من رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لعقد صفقات نارية في الفترة القادمة، لتقوية صفوف النادي الملكي.

وأضافت الشبكة أن بيريز يرصد مبلغ 600 مليون يورو، للتعاقد مع عدة نجوم معظمهم ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى مستوى خط الدفاع، يرصد ريال مدريد مبلغ 100 مليون يورو لضم السنغالي كاليدو كوليبالي نجم دفاع نادي نابولي الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في أوروبا عام 2019.

على مستوى خط الوسط، يريد نادي ريال مدريد التعاقد مع الثنائي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ونجولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، وفقاً لدون بالون.

أما بالنسبة للخط الأمامي، فيسعى الريال لضم بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وأحد الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح نجمي ليفربول، وجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

- مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن وجهة مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

واكدت إذاعة الكادينا سير على أن مبابي اختار اللعب في ريال مدريد بدلا من برشلونة خاصة بعدما رفض فكرة تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

وكتبت الصحيفة في تقريرها: يُريد مبابي اللعب في ريال مدريد ، الفرنسي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان رغم العروض البالغة الملايين التي تلقاها ، والسبب هو رغبته في اللعب لريال مدريد . اللاعب وعائلته يريدون الوصول الى ريال مدريد .