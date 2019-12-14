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رياضة | فرانس فوتبول تصدم رونالدو وميسي

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كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات من بطولة .

وغاب الثنائي الأبرز ليونيل قائد وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن التشكيلة المثالية بعد نهاية مباريات دوري المجموعات

وجائت تشكيلة فرانس فوتبول المثالية لدور المجموعات كالأتي:-

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حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن’’برشلونة’’.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش’’بايرن ميونيخ’’، تياجو سيلفا ’’باريس سان جيرمان’’، كاليدو كوليبالي’’نابولي’’ ، أشرف حكيمي ’’بوروسيا دورتموند’’.

خط الوسط: أنخيل دي ماريا ’’باريس سان جيرمان’’، فابينيو ’’’’، تياجو ألكانتارا ’’بايرن ميونيخ’’، رحيم ستيرلينج’’مانشستر سيتي’’.

خط الهجوم: كريم بنزيما’’’’، روبرت ليفاندوفيكسي’’بايرن ميونيخ’’.

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