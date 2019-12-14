رياضة | أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر لعام 2019 العديد من الأخبار والأحداث الهامة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها حسم أول صفقات الفريق الشتوية من خلال إعلان التعاقد رسميًا مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الحالي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة

1- رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف ، تبدأ مطلع يناير المقبل .

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

2- أول تصريح لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي:

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، اللاعب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام الى القلعة الحمراء.

وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه اهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من زمان.

وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مؤكدا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف ، تبدأ مطلع يناير المقبل.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم

3- الأهلي يستقر على قيد "كهربا" في القائمة الإفريقية:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على قيد محمود عبد المنعم "كهربا"في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية.

وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة تعاقده رسميًا مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ويتبقى للأهلي 3 مقاعد في القائمة الإفريقية بعدما قام النادي الأحمر بقيد سعد الدين سمير في قائمة الفريق قبل مباراة الهلال السوداني الماضية بالجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- أنباء سارة من مران الأهلي قبل لقاء الحدود:

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا قبل المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

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وانتظم الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى أزارو من الآم التي اشتكى منها بالأمس في العضلة الضامة والتي استدعت تدخل خالد محمود طبيب الفريق خلال المران.

كما تعافى صلاح محسن من الإصابة التي لحقت به بكدمة في وجه القدم والتي أجبرته على مغادرة المران بالأمس.

5- كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة اليوم الجمعة مع محمود عبد المنعم "كهربا" الصفقة الجديدة بالقلعة الحمراء.

واستفسر فايلر من كهربا عن حقيقة إثارته للأزمات والمشاكل داخل الفريق في حال عدم مشاركته في المباريات الرسمية وهو الأمر الذي حذر السويسري جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك مواطنه فايلر من كهربا في الأهلي.

ونفي كهربا للسويسري فايلر مزاعم جروس مدرب الزمالك السابق عنه في جلسته الودية اليوم الجمعة في النادي الأهلي بالجزيرة، مؤكداً على مدرب الأحمر إنه جاء لحصد البطولات وتحقيق إنجازات جديدة في تاريخه كلاعب في الفترة القادمة وليس ضيف شرف بالفريق الأحمر في السنوات القادمة.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم:

6- كهربا مُهدد بالإيقاف لمدة 6 أشهر:

كشف نصر عزام محامي نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض السابق والمنتقل حديثًا للأهلي أصبح مهددًا بالإيقاف بعد انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.

وأكد نصر عزام أن فسخ كهربا تعاقده مع الزمالك "غير قانوني"، خاصة وأن هناك عقد جديد بين اللاعب والنادي وقع عليه "كهربا" وتم توثيقه في اتحاد الكرة، كما أن اللاعب حصل على مستحقاته المالية كاملة.

وكشف "عزام" أن كهربا مهددًا بالإيقاف لمدة من 4 إلي 6 أشهر وفقًا للمادة رقم 17 من لائحة الفيفا، بسبب فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل غير قانوني، مضيفًا أن النادي البرتغالي أيضًا قد يتم إيقافه لمدة عامين عن إبرام أي صفقات جديدة.

وأشار "عزام" أنه لن يتم توقيع أي عقوبات على النادي الأهلي، حيث يصدر الفيفا عقوباته ضد أول نادي رحل إليه اللاعب، وفي حالة "كهربا" سيكون نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

7- موعد انتظام "كهربا" في تدريبات الأهلي:

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي موعد انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" المنضم حديثاً للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة من نادي أفيس البرتغالي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن فايلر استقر على مشاركة كهربا في تدريبات النادي الأهلي الجماعية عقب مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز تمهيداً لقيده في القائمة المحلية والإفريقية والمشاركة رسمياً في المباريات بداية من يناير القادم.