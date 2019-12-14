رياضة | 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره إف سي مصر والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز
ويتطلع الإسماعيلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما حقق انتصارًا في أخر مباراة له أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.
وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبًا وهم :-
حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي
خط الدفاع : باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد مجدي - محمود البدري
خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد صادق - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - بيكتي سيلفا - محمد حمدي زكي - أحمد مدبولي
خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي.