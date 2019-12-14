رياضة | رونالدينيو يصدم ميسي بتصريح مثير للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدينيو يصدم ميسي بتصريح مثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمكن وصفه بأنه "أفضل لاعب في عصره" وليس في تاريخ الساحرة المستديرة.



ورد رونالدينيو على سؤاله عن رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مشواره، قال: "أنا سعيد من أجل ميسي، لأنه صديق لي كما أنه بات رمزاً لبرشلونة، لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، فهناك دييغو مارادونا وبيليه ورونالدو، لا يمكنني أن اقول إن ميسي هو الأفضل في التاريخ ولكنه نعم الأفضل في عصره".

وجاءت تصريحات رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق، للصحافيين عقب خوضه الخميس، مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب "سنتيناريو" بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيراً رياضياً وزائراً مميزاً.

وأمام نحو 5 آلاف شخص وبرفقة لاعب كرة القدم المكسيكي السابق وحاكم ولاية موريلوس، كواوتيموك بلانكو، أبدى رونالدينيو امتنانه على التكريم قائلاً: "شرف لي أن أكون هنا".