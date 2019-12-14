الامارات | أحمد جميل: شباب الأهلي بوابتي إلى «طوكيو» ومنتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جميل: شباب الأهلي بوابتي إلى «طوكيو» ومنتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب شباب الأهلي، أحمد عبدالله جميل، إنه لم يتوقع البداية القوية مع «فرسان دبي»، في مشاركته للمرة الأولى في دوري الخليج العربي، الأربعاء الماضي أمام الوحدة، وإحرازه هدفاً في مرمى «العنابي»، مبدياً سعادته بهذه البداية، ولافتاً إلى أنه يسعى إلى أن يكون شباب الأهلي بوابته للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، إضافة إلى رغبته في الانضمام إلى المنتخب الوطني.

وقال جميل، لـ«الإمارات اليوم»: سعيد بالثقة التي حصلت عليها من الجهاز الفني، والدفع بي مع الفريق الأول في مباراة قوية أمام الوحدة، موضحاً: «أشكر الجهاز الفني على دعمه لي، وتشجيعه لي في الفترة الماضية، إذ إنني شاركت مع الفريق الأول في أكثر من مباراة بكأس الخليج العربي، قبل أن أحصل على الفرصة في الدوري، وهذه مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة».

وأضاف: «أتمنى أن أواصل الظهور في المباريات المقبلة، وأن أقدم مستويات قوية، وألا تكون مشاركتي أمام الوحدة حدثاً استثنائياً، لكن أتمنى أن أثبت وجودي، وأن أصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني».

وتابع: «بالتأكيد ذلك الأمر لا يعد سهلاً، خصوصاً أن شباب الأهلي يضم كوكبة من اللاعبين الذين يعدون الأفضل في الدولة، وأنا أسعى للاستفادة من اللعب مع هؤلاء النجوم».

وعن سبب إصراره على التوجه، عقب إحرازه الهدف في مرمى الوحدة، إلى المدرب الأرجنتيني أروابارينا، قال: «أدين بالفضل لأروابارينا على منحي هذه الفرصة، وكانت ردة فعل طبيعية مني أن أحرص على التوجه إليه، وأن أشكره بعد إحرازي الهدف».

وعن لقاء شباب الأهلي والوحدة، قال: «قدمنا مباراة قوية، أرى أنها أفضل من مباراتنا السابقة أمام الوصل في كأس الخليج العربي، رغم فوزنا بخمسة أهداف مقابل هدف، لكننا كنا أكثر تركيزاً أمام (العنابي)، ونسعى إلى مواصلة العروض القوية في المباريات المقبلة».

Advertisements

وأشار جميل إلى عدم شعوره بالرهبة في مشاركته الأولى، وقال: «لم تكن هناك أي رهبة، خصوصاً أن الجهاز الفني والإداري دعمني قبل المباراة، كما أن اللاعبين ساندوني بشكل كبير، خصوصاً أحمد خليل الذي يعد أكثر اللاعبين تحفيزاً وتشجيعاً لي، إضافة إلى عبدالعزيز هيكل».

وعن حظوظ شباب الأهلي بالمنافسة في لقب الدوري، قال: «المشوار طويل، ولم تمر سوى ثماني جولات فقط، لكن أمر جيد أننا حققنا الفوز في مباراة مهمة أمام الوحدة، كما أن المتصدر الشارقة تعثر بالتعادل أمام بني ياس، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى نقطة واحدة، ونحن نسعى إلى مواصلة الانتصارات».

وتحدث اللاعب، البالغ من العمر 20 عاماً عن طموحاته، وقال: «أسعى إلى تحقيق الألقاب مع شباب الأهلي، بينما هدفي الأبرز هو التألق مع المنتخب الأولمبي في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو إضافة إلى الانضمام إلى المنتخب الذي يعد حلم أي لاعب».

- قال أحمد جميل إنه لم يشعر بأي رهبة، بعد الدفع

به لأول مرة في الدوري، وأكد أنه حظي بتشجيع

كبير من زملائه، ومن الجهاز الفني والإداري.