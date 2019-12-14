الامارات | العين يطلب صدارة كأس اليد من الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يطلب صدارة كأس اليد من الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل الشارقة الساعة الرابعة والربع عصر اليوم ضيفاً على العين، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات بكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، في لقاء يسعى فيه «الزعيم» إلى فض الشراكة مع الوصل المرتاح في هذه الجولة، والانفراد بصدارة المجموعة الأولى بالوصول إلى النقطة التاسعة، فيما يبحث «الملك» إلى تسجيل الانتصار الأول الذي يضمن له تجديد آماله بالمنافسة على مركز الصدارة الوحيد المؤهل وفق نظام البطولة إلى النهائي، خصوصاً أن الشارقة كان استهل البطولة بالخسارة أمام الوصل «22-27».

وضمن المجموعة ذاتها يلتقي الظفرة صاحب المركز الأخير مع مضيفه بني ياس ثالث الترتيب، في مباراة تحمل عنوان الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين للاقتراب من الصدارة، على أن يسبق هذه المباراة لقاءا المجموعة الثانية؛ الأول يجمع فريقي شباب الأهلي والجزيرة الذي سيُقام على صالة الأخير، في مباراة يتطلع إليها صاحب الضيافة لخطف نقطته السابعة واقتناص الصدارة من النصر المرتاح في هذه الجولة وصاحب رصيد النقاط الست، فيما يطلبها «فرسان دبي» بشعار الفوز الأول وتعويض التعادل مع العميد في الجولة الماضية بواقع «27-27».

وبطموح صدارة المجموعة أيضاً، يسعى الوافد الجديد مليحة لمواصلة سلسلة مفاجآته والارتقاء للنقطة السابعة حين يواجه مضيفه الوحدة صاحب المركز الأخير.