الامارات | «دولية أبوظبي للسباحة» تختتم اليوم بمشاركة 500 سبّاح

شكرا لقرائتكم خبر عن «دولية أبوظبي للسباحة» تختتم اليوم بمشاركة 500 سبّاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم بطولة أبوظبي الدولية الأولى للسباحة، التي انطلقت أمس، وتُقام في المسبح الجديد بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بمشاركة 500 سباح وسباحة من 30 من الأندية والأكاديميات الخاصة، وتعد أول بطولة ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في المسبح الجديد.

وشهد اليوم الأول، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، بجانب حضور مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي طلال الهاشمي، والأمين العام لاتحاد السباحة ومدير بطولة العالم للسباحة 2020 عبدالله الوهيبي، وعدد كبير من المسؤولين.

وأكد العواني، لـ«الإمارات اليوم»، سعادته بالمسبح الجديد والبطولة الأولى التي تقام فيه بالتعاون مع اتحاد السباحة الجهة المنظمة، وأشار إلى أن المسبح مؤهل لتنظيم واستقبال البطولات العالمية كافة، وسيكون هناك برنامج خاص على هذه المنشأة الرياضية الجديدة التي ستخدم كل المقيمين في إمارة أبوظبي من أندية حكومية وأكاديميات خاصة.

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وعلى مستوى النتائج، وفي سباق (الماسترز 100 متر) فراشة فاز سباح المنتخب الوطني السابق عبيد الجسمي بالمركز الأول بزمن 1:04.35 دقيقة، وحل في المركز الثاني شقيقه بخيت الجسمي بزمن 1:04.65 دقيقة.

وفاز بسباق 100 متر فراشة عمومي توماس جورج، من أكاديمية إبيكس بالمركز الأول، وأحمد شهاب من نادي مليحة بالمركز الثاني، وخليفة الزعابي من أكاديمية أبوظبي بالمركز الثالث.