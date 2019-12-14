الامارات | الرمادي: خسارة عجمان 2-6 ليست استثناء.. وعودة الروح مسؤوليتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: خسارة عجمان 2-6 ليست استثناء.. وعودة الروح مسؤوليتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن غرفة تبديل ملابس الفريق شهدت فترة صعبة، عقب الخسارة من اتحاد كلباء 2-6، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن لديه ثقة كاملة بلاعبيه، لتصحيح المسار أمام فريق العين غداً في الجولة التاسعة على الرغم من بصعوبة المهمة.

وقال الرمادي في مؤتمر صحافي: «خسارتنا بالستة ليست استثناء في عالم كرة القدم، هناك فرق عالمية وأبطال دوريات تعرضوا لمثل هذا الانكسار، ولكن المهم هو كيف نعبر تلك المرحلة ونجتاز آثار تلك الخسارة وأعتقد أن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك أن نقدم أمام العين أداءً يُرضى أنفسنا أولاً ونحقق النتيجة المطلوبة».

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وأضاف: «أهم ما يحتاج إليه عجمان في المستقبل أن تعود إليه الروح العالية التي كان يتميز بها في السابق، وعودة هذه الروح هي مسؤوليتي كمدرب للفريق، وأعتقد أن نشوة النتائج الإيجابية في بداية الموسم جعلت اللاعبين يستشعرون أن بوسعهم استكمال النتائج بالنواحي الفنية فقط».

وأكمل: «باعتقادي أن أكثر ما افتقدناه في الفترة السابقة غياب الذهنية عن بعض اللاعبين ما جعلنا نستقبل أهدافاً غريبة الشكل وفي أوقات مهمة، وأنا لا أرمي بمسؤولية النتائج عليهم لأنه من آداب مهنة التدريب عدم انتقاد اللاعبين عند الخسارة، ولكن يبقى المدرب هو المسؤول الأول والأخير».

وشدد الرمادي على أن أجواء ما قبل مباراة العين وعجمان تؤكد أن النواحي النفسية لكلا الفريقين، خصوصاً للبرتقالي، ستكون هي الطاغية على المواجهة، وقال: «بالنسبة لي لا أفضل هذا، وأتمنى من فريقي أن يدخل اللقاء بصورة طبيعية، فاللاعبون لو ظهروا بحالتهم المعهودة فأنا على ثقة من أنهم سيقدمون كل ما هو مطلوب منهم أمام فريق بحجم واسم العين».