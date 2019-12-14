الامارات | «عمومية الكرة» تختار لجنة انتقالية بعد استقالة مجلس بن غليطة

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الكرة» تختار لجنة انتقالية بعد استقالة مجلس بن غليطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختار الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها المقرر في الساعة السادسة من مساء اليوم، بفندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي، لجنة انتقالية تدير شؤون اتحاد اللعبة، بعد استقالة مجلس الإدارة برئاسة مروان بن غليطة، قبل إكمال فترته الانتخابية التي كان مقرراً أن تنتهي في 2020، وذلك على خلفية انتقادات حادة تعرض لها الاتحاد في الفترة الماضية، أبرزها النتائج المخيبة للمنتخب الوطني، وتضاؤل حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويحلّ المنتخب الوطني بالمركز الرابع في ترتيب منتخبات المجموعة السابعة، فيما ظهر بمستوى فني متواضع خلال مشاركته الأخيرة في «خليجي 24»، ما أدى إلى إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك من منصبه مدرباً للمنتخب.

ويترأس اجتماع أعمال الجمعية العمومية، اليوم، أكبر الأعضاء الممثلين في الجمعية سناً، وهو عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي إبراهيم عبدالملك، وذلك وفقاً للمادة 151 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، التي تنص على أنه في حال استقالة مجلس إدارة الاتحاد فإنه يترأس اجتماع الجمعية أكبر الأعضاء سناً.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد هزام الظاهري، أن «جدول اجتماع الجمعية العمومية التي يترأسها أكبر الأعضاء سناً يتضمن المناداة على الحضور للتأكيد من اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، بعدما قام الاتحاد بمخاطبة 31 نادياً، تشكل الجمعية العمومية، وذلك لترشيح ممثليها في الاجتماع، ثم عرض أسماء اتحاد الكرة الذين تقدموا باستقالاتهم، ويقوم رئيس الاجتماع ببدء إجراءات تشكيل اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة».

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أسماء بعض الشخصيات التي اعتبرتها مرشحة للجنة الانتقالية، لكن محمد هزام الظاهري أكد من قبل أنه ليس لديه تعليق على هذا الأمر، وأن الجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة الفصل في اختيار أعضاء اللجنة الانتقالية.

وفيما إذا كان جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن إجراء تعديلات في النظام الأساسي، ونظام الاتحاد، بحيث تجري الانتخابات المقبلة بنظام القوائم، قال محمد هزام في تصريحات صحافية إن «الأمر حالياً خارج اختصاص الجمعية العمومية غير العادية التي ينحصر جدول أعمالها، وفقاً للمادة 151 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة على تشكيل لجنة انتقالية تدير الاتحاد لحين إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية المقبلة 2020-2024».

وأضاف أمين عام اتحاد الكرة: «يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على 11 عضواً».

وبحسب النظام الأساسي لاتحاد الكرة سيكون من بين أعضاء اللجنة الانتقالية رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله الجنيبي، الذي سيستمر في منصبه الحالي حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية لاتحاد الكرة في 2020.

وأشار أمين عام اتحاد الكرة الذي قام بتوجيه الدعوة للأندية لترشيح ممثليها في الجمعية العمومية، أن كل الإجراءات المتعلقة بعقد الجمعية العمومية غير العادية قد اكتملت.

المادة 151

في حالة استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تقوم الأمانة العامة للاتحاد بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لتشكيل اللجنة الانتقالية خلال سبعة أيام من تاريخ آخر استقالة مقدمة وفق الإجراءات الآتية:

1- تقوم الأمانة العامة للاتحاد بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لتشكيل اللجنة الانتقالية خلال سبعة أيام من تاريخ آخر استقالة مقدمة.

2- يترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أكبر الأعضاء الممثلين سناً، وتقتصر مهمته على إدارة الاجتماع، ولا يحق له التصويت إلا عند تساوي الأصوات، حينها يكون صوته مرجحاً.

3- تقوم الجمعية العمومية بتكليف ممثلين من الأعضاء على ألا يزيد على 11 عضواً، ولا يقل عن سبعة أعضاء، لتولي عضوية اللجنة الانتقالية لتسيير أعمال الاتحاد، وتختار اللجنة الانتقالية رئيساً لها من بينها أعضائها.

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4- تمارس اللجنة الانتقالية مهام عملها خلال المدة المحددة في هذا النظام.

5- تقوم اللجنة الانتقالية بتسيير أعمال الاتحاد وفقاً لهذا النظام، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.

جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

المناداة على الحضور من ممثلي الأندية الـ31، للتأكد من اكتمال النصاب

القانوني لعقد الجمعية العمومية.

عرض أسماء مجلس إدارة اتحاد الكرة الذين تقدموا باستقالاتهم.

يبدأ رئيس الاجتماع إجراءات تشكيل اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة.

تعمل الجمعية العمومية بنص المادة 151.

محمد هزام الظاهري:

«كل الإجراءات

المتعلقة بعقد

الجمعية العمومية

غير العادية قد

اكتملت».