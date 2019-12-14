الامارات | سعيد بن مكتوم والمري وإلينا أبطال سباقات تراث الإمارات للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن مكتوم والمري وإلينا أبطال سباقات تراث الإمارات للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، سباقات نادي تراث الإمارات التأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019 التي نظمها نادي تراث الإمارات خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبمشاركة 520 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة العامة والخاصة.

وتوّج المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي حميد الرميثي الفائزين في السباقات، بحضور مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب للفروسية محمد المزروعي، إذ أحرزت الفارسة فاطمة المري من إسطبلات دباوي على ظهر الحصان «آرثر دو ميلاي»، المركز الأول في سباق 121.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان» - وفقاً لبنود بروتوكول بوذيب للقدرة - وحل الفارس منصور خميس من إسطبلات دباوي على ظهر الحصان «سرجون» في المركز الثاني، فيما جاءت الفارسة يلوا محمد المطوع من إسطبلات دباوي على صهوة الحصان «ثور دالوز» في المركز الثالث.

وجاء في المركز الأول - وفقاً لنظام النقاط المعتمد من الاتحاد الدولي للفروسية - الفارس الشيخ سعيد بن مكتوم بن خليفة آل مكتوم، على ظهر الحصان «زين» من إسطبلات القدرة 66، وتلقى هدية «صريمة» بألوان علم الإمارات مقدمة من شركة تي تراك، فيما حل ثانياً الفارس سعيد خليفة سعيد على ظهر الحصان «سيلدول دي لاب» من إسطبلات جميرا، وجاء في المركز الثالث الفارس نهيان مسري المنصوري على ظهر الجواد «فيكتوتوب» من إسطبلات جميرا.

أما في سباق 80.87 كلم دولي مفتوح «نجمة واحدة»، الذي أقيم وفقاً لنقاط بروتوكول بوذيب للقدرة، فأحرزت المركز الأول الفارسة إلينا راي باتون من إسطبلات العاصفة 2 على صهوة الحصان «يونيك دي بلاير»، فيما جاء في المركز الثاني الفارس شاهين يحيى شاهين من إسطبلات إف 3 على ظهر الحصان «باهيا دو ميلاي»، وحل ثالثاً الفارس آصف علي من اسطبلات زعبيل على ظهر الحصان «تيتيا دو كافالون».

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يُذكر أن الدروع التي قدمت للفائزين في سباقات نادي تراث الإمارات لركوب القدرة والتحمل، تمت صناعتها في دكاكين الحرف اليدوية في سوق الحرف التقليدية في القرية التراثية التابعة لنادي تراث الإمارات.

وكانت المنافسات بدأت، أول من أمس، بانطلاق سباق 40.28 كلم تأهيلي محلي بمشاركة 191 فارساً وفارسة تأهل معظمهم، فيما شهد أمس انطلاق سباق 121.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان» بمشاركة 62 فارساً وفارسة، وانطلاق سباق 80.87 كلم دولي مفتوح «نجمة واحدة» بمشاركة 105 فرسان وفارسات، وسباق 80.47 كلم تأهيلي محلي بمشاركة 162 فارساً وفارسة.

«سوق» على هامش السباقات

أقيم على هامش السباقات «سوق بوذيب للأسر المنتجة» وضم عدداً من الدكاكين التراثية شغلتها سيدات يعرضن العديد من المشغولات اليدوية، ويقدّمن منتجاتهن من المأكولات والمشروبات التقليدية التي خلقت حراكاً خاصاً بما جذبته من المنظمين والمشاركين والزوار والسياح الذين أتيح لهم ولعائلاتهم تجربة ركوب الخيل، إلى جانب ما جاور السوق من أركان دائمة للنادي مثل ركن الكتاب الذي يعرض جملة كبيرة من العناوين التراثية والشعرية المنتقاة لإصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث، وكذلك دكاكين الحرفيين الذين يتيحون للزوار الوقوف بشكل حي على إنتاج عدد من المشغولات والحرف اليدوية التقليدية، إضافة إلى خيمة الضيافة التي اعتاد جمهور بوذيب على حسن الضيافة والاستقبال فيها.