شكرا لقرائتكم صفقة كهربا.. ماذا قدم لاعب الأهلي الجديد مع الزمالك في 10 أرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي يتعاقد مع كهربا أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، التعاقد مع كهربا، فى عقد يمتد لأربعة سنوات ونصف. الأهلي يتعاقد مع كهربا وكان كهربا قد غادر الزمالك بشكل مفاجئ في الصيف الماضي، مؤكدًا أن تعاقده مع النادي الأبيض انتهى رسميًا، قبل أن يدخل في صدام مع ناديه الأسبق، بعدما أكد مجلس إدارة الزمالك أن اللاعب مدد تعاقده مع النادي، وأن العقد تم توثيقه في الموعد القانوني. ارقام كهربا مع الزمالك قبل انضمامه للأهلي لعب: 68 مباراة سجل: 25 هدفا صنع: 19 هدفا عدد مباريات كهربا فى الدوري بقميص الزمالك

لعب في الدوري: 56 مباراة Advertisements لعب في افريقيا: 4 مباريات لعب في كاس مصر: 7 مباريات لعب في السوبر المحلى: مباراة واحدة افضل مركز لـ كهربا

مركز المفضل: جناح أيسر 54 مباراة أفضل ثان توظيف: لاعب وسط مهاجم 4 مباريات عدد بطولات كهربا مع الزمالك

عدد بطولاته: 4 ألقاب، 3 في الكاس وبطولة كونفدرالية

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