أبو اليزيد وأسامة إبراهيم يعودان لمران الإسماعيلى

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جدة - عمرو شويل شهد مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى عودة الثنائى إبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما من الإصابة. ويستعد الفريق للقاء نادى مصر المقرر له الأحد المقبل على ملعب الكلية الحربية فى ثامن جولات الدورى الممتاز. وقال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للاسماعيلى بأن اللاعبان قد اكتمل شفائهما تماما وباتت مشاركتهما فى المباريات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفنى. وفى سياق متصل ، واصل كماتشو ظهير الفريق تدريباته التأهيلية حيث يخضع لبرنامج مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى وتفصله أيام قليلة عن العودة للتدريبات الجماعية.

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