شكرا لقرائتكم تعرف على دور المشرف الميداني في مهرجان الفروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
انطلق مهرجان الدرعية للفروسية في مركز الدهامي يوم الخميس الثاني عشر من ديسمبر الحالي حتى يوم الجمعة، وسيعود مجددا في التاسع عشر وينتهي في الحادي والعشرين.
وكان قد تم تتويج الفائزين بالجائزة الكبرى يوم الجمعة، كما تصدر الفرسان السعوديون سلمان العجمي وفيصل باكسري وفيصل أبا الخيل الشوط الأول لفئتي الشباب والناشئين في منافسات اليوم الثاني.
وكشف محمد منصور، أحد المشرفين الميدانيين، دوره في المهرجان قائلا: دوري هو الإشراف على دخول الفرسان من ميدان التدريب إلى الرئيسي وأن أكون حلقة وصل بين لجنة التحكيم والفرسان، كما نحاول أن نتأكد من جاهزية الميدان للفرسان القادمين.
فيما عبرت الفارسة الأردنية سارة العرموطي عن سعادتها بالحصول على المركز الأول في شوط الفئة الصغرى يوم الجمعة.
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