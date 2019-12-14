غارسيا مدرباً للشباب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي
أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الإسباني
لويس غارسيا، المدرب السابق لفريق خيتافي، وذلك حتى نهاية الموسم، ليحل بديلاً لألميرون الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس الملك على يد الشعلة من الدرجة الأولى.
جاء الإعلان عن التعاقد مع غارسيا بعد ساعتين من تلقي الفريق لخسارة +دورية جديدة على يد ضيفه الرائد «3-4» في افتتاح الجولة الدورية 11 ليهبط الفريق العاصمي في سلم الترتيب إلى المرتبة التاسعة برصيد 15 نقطة بينما صعد الرائد للمركز الثامن برصيد 18 نقطة.
يدين الرائد بانتصاره العريض لمهاجمه رائد الغامدي الذي أحرز هدفين «23 و51» بالإضافة لمحمد العمري وجلال الداودي «33 و86»،وسجل للشباب محمد سالم وجوانكا «44 و67».
وانتقد لاعبون سابقون في الشباب يتقدمهم القائد السابق فؤاد أنور العمل القائم في النادي، وقال أنور «ما يحدث لا يمكن السكوت عليه، سكتنا في الفترة الماضية كي لا يقال عنا طابور خامس، أما والحال يصل لما وصل فسوف اتحدث بعد كل مباراة حتى لو قيل طابور عاشر».
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