العين والوحدة يتوجان بكأس الجوجيتسو في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت أمس منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، واختتمت الجولة الثانية من فئة الناشئين بتتويج نادي العين في المركز الأول برصيد 170 نقطة، ونادي بني ياس في مركز الوصيف برصيد 168 نقطة، ونادي الوحدة في المركز الثالث برصيد 113 نقطة.

وعلى صعيد فئة الشباب نجح نادي الوحدة في تحقيق المركز الأول برصيد 180 نقطة، ونادي العين في مركز الوصيف برصيد 165 نقطة، ونادي الجزيرة في المركز الثالث برصيد 45 نقطة. وفي فئة الكبار حل نادي العين أولاً برصيد 183 نقطة، ونادي الجزيرة ثانياً برصيد 95 نقطة والوحدة ثالثاً برصيد 68 نقطة.

وقالت شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي التي حضرت المنافسات: رياضة الجوجيتسو تشهد إقبالا متزايدا من قبل أبناء الإمارات عاماً بعد آخر وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور اللعبة ومستوى اللاعبين المواطنين الذين أصبحوا يتمتعون بحضور قوي على منصات التتويج العالمية.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تمثّل المشاركة في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أهمية كبيرة بالنسبة لجميع لاعبي الجوجيتسو في الإمارات، نظراً للمكانة الكبيرة التي يحتلها اسم البطولة في قلوبهم».