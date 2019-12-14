المنصوري بطلاً لسباق نزوى للفردي ضد الساعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق دراج شباب الأهلي جابر المنصوري بطولة سباق الفردي ضد الساعة للكبار، الذي نظمه اتحاد الدراجات أمس في منطقة نزوى بالشارقة لمسافة 35 كم، وجاء فوز المنصوري بالمركز الأول بعد نجاحه في تحقيق أفضل زمن وقدره 45:29:29 دقيقة بمعدل سرعة بلغ 46 كم/ساعة، وجاء في المركز الثاني زميله الدراج محمد حسن المروي، وجاء في المركز الثالث دراج نادي النصر عبدالرحمن سالم البلوشي.

وفي فئة 23 سنة، فاز بالمركز الأول دراج شباب الأهلي ديمتري زادا، وجاء ثنائي نادي النصر راشد عبدالله سويدان وطلال سودير في المركزين الثاني والثالث، وعقب انتهاء السباق قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس لجنة الحكام، ونايف جكة الأمين العام المساعد، بتقليد الفائزين، وقام بتحكيم السباق الحكم العام عبدالله الحوسني، والحكام سيف الشرقي وعبدالله الناي والد إبراهيم ووليد ريان ومحمد السعدي وإسماعيل بلال وعلي صابر ومبارك خصاف.