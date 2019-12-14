شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري بطلاً لسباق نزوى للفردي ضد الساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق دراج شباب الأهلي جابر المنصوري بطولة سباق الفردي ضد الساعة للكبار، الذي نظمه اتحاد الدراجات أمس في منطقة نزوى بالشارقة لمسافة 35 كم، وجاء فوز المنصوري بالمركز الأول بعد نجاحه في تحقيق أفضل زمن وقدره 45:29:29 دقيقة بمعدل سرعة بلغ 46 كم/ساعة، وجاء في المركز الثاني زميله الدراج محمد حسن المروي، وجاء في المركز الثالث دراج نادي النصر عبدالرحمن سالم البلوشي.
وفي فئة 23 سنة، فاز بالمركز الأول دراج شباب الأهلي ديمتري زادا، وجاء ثنائي نادي النصر راشد عبدالله سويدان وطلال سودير في المركزين الثاني والثالث، وعقب انتهاء السباق قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس لجنة الحكام، ونايف جكة الأمين العام المساعد، بتقليد الفائزين، وقام بتحكيم السباق الحكم العام عبدالله الحوسني، والحكام سيف الشرقي وعبدالله الناي والد إبراهيم ووليد ريان ومحمد السعدي وإسماعيل بلال وعلي صابر ومبارك خصاف.
كانت هذه تفاصيل خبر المنصوري بطلاً لسباق نزوى للفردي ضد الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.