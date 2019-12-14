شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أروابارينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنا أرقام المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في دوري الخليج العربي (مع الوصل وشباب الأهلي): لعب: 77 مباراة. فاز: 50 مباراة. Advertisements تعادل: 14 مرة. خسر: 13 مرة. سجل: 161 هدفاً. عليه: 81 هدفاً.

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