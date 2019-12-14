شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف أول بطولة جولف للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة «الجولة الأوروبية للسيدات» للجولف عن استضافة المملكة العربية السعودية لأول دورة محترفة للسيدات في عام 2020 بجوائز مالية قيمتها مليون دولار.

ويستضيف ناديا «رويال غرينز» للجولف والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة منافسات هذه الدورة التي ستقام بين 19 و22 مارس/ آذار المقبل، على أن تشهد مشاركة اللاعبة البريطانية كارلي بوث. ووافقت بوث الفائزة بثلاث دورات للمحترفات، إلى جانب أربع لاعبات أخريات على لعب دور السفيرات لهذه الدورة ضمن الإطار الترويجي لرياضة الجولف في المملكة.

وعلقت بوث (27 عاماً) على مشاركتها بالقول: «أتلهف شوقاً كي أكون جزءاً من التاريخ من خلال مشاركتي مع سيدات أخريات في هذه الدورة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستضيف أول بطولة جولف للسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.