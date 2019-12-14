شكرا لقرائتكم خبر عن الشهامة يهزم أكاديمية المطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق منطقة الشهامة على أكاديمية المطية بصعوبة 2-1، في مباريات اليوم الثاني من بطولة دوري المؤسسات الحكومية لكرة القدم في العاصمة أبوظبي، والتي ينظمها اتحاد المؤسسات الرياضي بمشاركة ثمانية فرق.
ويحل فريق الشهامة في المركز الثاني خلف الوحدة بفارق الأهداف، عقب فوزه في مباراته الأولى على أكاديمية المطية بهدفين لهدف، وسجل للشهامة عبدالله أحمد ومصطفى محمد، بينما أحرز هدف المطية كلينتون بانادازيم، وأدار المباراة الحكم أحمد الغيث، وعاونه على الخطوط عبد الرحمن الهاشمي، وخالد أحمد.
وتعادل فريق قيادة شرطة أبوظبي وأمبيشن للرياضة 2-2، وسجل هدفي الشرطة اللاعب ألفا، بينما أحرز لفريق أمبيشن للرياضة جون حيدزاه، ومحمد بحيظة، وأشرف على اللقاء الحكم أحمد فرحان، وساعده الحكم مراون محمد وعبدالله الحمادي.
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