دبـا الحصـن يعـزز صـدارتــه لــدوري الهــواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

انفرد دبا الحصن بصدارة دوري الدرجة الأولى، إثر فوزه على مضيفه الحمرية بهدف وحيد، حمل توقيع عبدالله سالم خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الحمرية في افتتاح مباريات الجولة الخامسة للمسابقة.

سيطر الفريق الحصناوي على مجريات الشوط الأول الذي شهد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، فيما حاول أصحاب الأرض العودة للمباراة وتعديل النتيجة في الحصة الثانية، لكن عاب الفريق سوء اللمسة الأخيرة.

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وبهذا الفوز يعزز دبا الحصن صدارته رافعاً رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، فيما واصل الحمرية مسلسل التراجع والإخفاق محتفظاً بنقاطه الثلاث السابقة. وعلى ملعبه، ألحق الذيد الهزيمة الأولى بضيفه البطائح 2-1 بعد مباراة اتسمت بالقوة والإثارة،وافتتح الوافد الجديد التسجيل عند الدقيقة 29 عن طريق البرازيلي اليكسندر قبل أن يقلب الذيد الطاولة بهدفين سجلهما محمد المربوعي في الدقيقتين 46 و57.

وبهذا الفوز يرفع الذيد رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي البطائح بنقاطه ال11 السابقة.

وتغلب العربي على التعاون 3-1،سجل للعربي البرازيلي اليكسندر، هدفين في الدقيقتين 8 و76،ومواطنه إيغور ويتزر في الدقيقة 18،فيما أحرز كوفي مشاس هدف التعاون الوحيد.

أدار المباراة الحكم زايد العولقي وأشهر البطاقة الحمراء للاعب التعاون ماجد العزيزي، بسبب الخشونة الزائدة..