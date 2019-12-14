محمد جبر: ما حصل لعجمان كبوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد محمد جبر المدير المالي في مجلس إدارة نادي عجمان أن «البرتقالي» قادر على العودة القوية رغم نتائجه السلبية في المباريات الأخيرة، ومنها خسارته أمام اتحاد كلباء 6-2 في الجولة الماضية.

وقال محمد جبر: نحن ذهبنا إلى كلباء من أجل تحقيق نتيجة جيدة، لان صاحب الأرض منافس لنا بنفس المركز، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان، وحتى الآن لا أستطيع تفسير «السيناريو» الذي سار عليه اللقاء، لكن عموماً لكل حصان كبوة،وان شاء الله نعود بقوة ونتجاوز هذه الفترة الصعبة ونكمل معاً لتحقيق الهدف الذي وضعناه في بداية الموسم.

وأستطرد « التعاقدات للموسم الجديد كانت جيدة وفي المستوى المطلوب، وقد بدأنا الدوري بشكل قوي ووصلنا لمركز متقدم، لكن الإصابات المؤثرة مثل التي تعرض لها دومبيا ووليد اليماحي وبعض الأخطاء التحكيمية أثرت على النتائج، حيث لم نستطع الفوز في آخر خمس مباريات.

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وعن الدوري بشكل عام، قال جبر: توقعاتي للدوري، أنه مع نهاية الدور الأول وبداية الثاني سيكون هناك تقلبات ويمكن أن نشهد بطلاً للشتاء غير الشارقة، وبالنسبة لمعركة الهبوط فهي ستتضح أكثر في الدور الثاني وليس الآن.

وعن الإجماع الذي حظي به الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان ليكون رئيساً لاتحاد كرة القدم، قال محمد جبر: أولاً كل الشكر لاتحاد كرة القدم السابق فهو لم يقصر وأدى ما عليه، لكنه دفع ثمن عدم توفق المنتخب الوطني في استحقاقاته، وفي النهاية يجب الاعتراف ان هذا هو الدوري (مالنا)، وهؤلاء هم اللاعبون المتواجدون فيه، وصراحة لا يوجد لاعب مميز الآن يمكن أن يخدم المنتخب مثلما فعل الجيل السابق الذي نال كأس الخليج 2013 وبرونزية كأس آسيا 2015، ولا يوجد لاعب مثل عموري ومبخوت وغيرهما من النجوم.

وتابع: أما بالنسبة لاختيار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، فهو صادف أهله، لأنه صاحب رؤية وبعد نظر، وعنده طموح وذكاء إداري، والفشل كلمة لا توجد في قاموسه، لكن يجب عدم الاستعجال على الاتحاد الذي سيرأسه، والصبر على الإستراتيجية التي سيضعها، وأن لا نستعجل النجاح، فكل تجربة لها خطة وإستراتيجية وتحتاج إلى وقت للحكم عليها.

واعتبر محمد جبر أن الأدوات في منتخبنا غير متوفرة لنجاح أي مدرب، وقال: أتمنى مع قدوم الشيخ راشد أن تتغير المنظومة، وبمعنى آخر يجب أن يكون هناك استجابة للتحديات الجديدة. كل المنتخبات تتطور من حولنا إلا منتخبنا، يجب أن نسأل عن الأسباب، وهل بسبب المنظومة وغياب الأدوات؟ حيث نعرف أن الأدوات التي يجب أن تتوفر للنجاح هي: لاعبون مميزون وإدارة جيدة، ومدرب يعرف الدوري الإماراتي.

وأكد دعمه لتجنيس لاعبين جدد، لكن بشرط أن يكون ذلك في مراكز محددة، ويجب أن يراعي التجنيس عدم اخفاء الهوية الإماراتية عن المنتخب.