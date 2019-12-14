قمة بين الإمارات ودبا بذكريات «المحترفين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تختتم الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، اليوم، بإقامة مباراتين تجمع الأولى الإمارات ودبا الفجيرة في رأس الخيمة، والثانية العروبة ومصفوت بمربح في الخامسة إلا ثلثاً.

وفي اللقاء الأول يستعيد الطرفان ذكريات دوري الخليج العربي، فالفريقان هبطا إلى دوري الهواة نهاية الموسم الماضي، وكلاهما مرشح للعودة إلى دوري المحترفين من جديد وتعتبر مواجهة اليوم اختباراً جدياً للفريقين، والفائز فيها يعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود، فعلى صعيد فريق الإمارات لا خيار سوى الفوز، ليؤكد قدرته على المنافسة، فالأخضر لم يحقق الفوز على أي من منافسيه المباشرين حتى الآن، واكتفى بالتعادل مع الحمرية والحصن، وجاءت نتائجه في المجمل أقل من التوقعات والطموحات، وهو يمتلك 6 نقاط من 4 مباريات بعدما تعادل مع العربي والحمرية ودبا الحصن، فيما فاز على التعاون.

ويدرك الإمارات أن الخسارة تعني ابتعاده عن المقدمة والسماح لدبا الحصن، ودبا الفجيرة، بالابتعاد بفارق كبير من النقاط عنه، وهو يتأخر عن الحصن والبطائح في الترتيب والنقاط، وسيضع الفريق نفسه في موقف محرج إذا قبل أول خسارة اليوم.

من جهته، يتقدم دبا الفجيرة بخطوات محسوبة نحو هدفه، فقد فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة أمام البطائح ويمتلك عشر نقاط مع أفضلية الدفاع والهجوم، وفوزه في مباراة اليوم سيكون خطوة مهمة في مشوار الصعود، وسيوصله إلى 13 نقطة، وبالمقابل فالخسارة ستكون مؤثرة جداً؛ لأن مباراة اليوم أهم مواجهة للفريق في الدور الأول، وستكون أفضل هدية للحصن والبطائح وكذلك الإمارات.

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ويعاني «النواخذة» غيابات مؤثرة، ففهد الدخيري وخالد الريامي يغيبان عن القائمة، إلى جانب ياسر عبدالله المرشح للغياب أيضاً، لكن دبا أثبت أنه بمن حضر.

وفي مربح، يدخل العروبة صاحب الأرض، ومصفوت الضيف، المواجهة وهما يبحثان عن التعويض فكلاهما خسر الجولة الماضية، العروبة أمام البطائح، ومصفوت أمام دبا الفجيرة، ويحاول العروبة البقاء قريباً من فرق المقدمة، والإبقاء على حظوظه قائمة في الترشح لدوري الخليج العربي، وهو يمتلك 4 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز على مسافي وتعادل مع الذيد، وخسر من البطائح وأطاحت الخسارة الأخيرة مدربه التونسي يسري الكحلة، وتعاقد النادي مع الكرواتي ستار سيفتش خلفاً له.

بدوره، يرغب مصفوت في العودة إلى الانتصارات من جديد بعد خسارتين أمام دبا الحصن ودبا الفجيرة، وقبلها كان تعادل مع العربي وفاز على التعاون وله 4 نقاط، ولن تكون هناك ضغوط على الضيوف عكس أصحاب الأرض الذين يفكرون في الصعود وفي تقليص الفارق مع فرق المقدمة.

فسخ عقد ويجو

من جهة أخرى، أنهت إدارة نادي مسافي عقد المهاجم بابا ويجو، ويبحث النادي عن مهاجم جديد لتقييده في فترة الانتقالات الشتوية مكانه، ولم يقدم ويجو الإضافة المنتظرة للفريق بعد التعاقد معه، كما تعرض لإصابة أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.