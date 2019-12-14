6 أشواط في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى



تختتم اليوم النسخة ال16 من مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» والذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 278 جواداً وتبلغ قيمة جوائز المهرجان 1185000 درهم لجميع الخيول الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في جميع الأشواط، بالإضافة إلى أبطال الأشواط الستة الرئيسية.

وشهد منافسات اليوم الأول الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية.

وسيكون الختام اليوم بمنافسات الشوط العاشر والمخصص للفحول بعمر 4 و 5 سنوات، يليه الشوط الحادي عشر للفحول بعمر 6 و7 سنوات، يليه الشوط الثاني عشر للفحول بعمر 7 سنوات فأكبر، ويلي ذلك الأشواط الرئيسية، وهي ست بطولات؛ الأولى بطولة المهرات بعمر سنة واحدة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبطولة المهرات برعاية مربط دبي للخيول العربية، وبطولة الأفراس برعاية مربط البداير للخيول العربية، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبطولة المهور برعاية مربط البداير للخيول العربية، وبطولة الفحول برعاية مربط دبي للخيول العربية.

وفي الشوط الأول والمخصص للمهرات بعمر سنة واحدة القسم «أ» حلقت «دي جوريه» لمربط دبي للخيول العربية في الصدارة برصيد 92.88 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «هلهولة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري برصيد 92.38 نقطة، وفي المركز الثالث حلت «ع ج البراقة2» لمربط عجمان برصيد 90.75 نقطة.

وفي القسم «ب» للشوط نفسه حلت «إ.س. سلمى» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي في الصدارة برصيد 92.63 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «ورد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 91.88 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «إس كيو الجوهرة» لمربط الصقران للخيول العربية برصيد 91.88 نقطة.

أما القسم «ج» للشوط نفسه، فقد جاءت «شموس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري برصيد 91.75 نقطة، وجاءت «إم دي إس هند» لقصي عبيدالله في المركز الثاني برصيد 91.25 نقطة، وبالمركز الثالث «كفوة الريماس» لمربط الريماس للخيول العربية وبنفس الرصيد السابق.

وفي بقية أشواط اليوم الأول «أ» جاءت «ع ج أفكار» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي في المركز الأول برصيد 92.25 نقطة وذلك للشوط الثاني والمخصص للمهرات بعمر سنتين القسم «أ»، وحلت بالمركز الثاني «طفلة الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني محققة 91.00 نقطة، وبالمركز الثالث «دارين الهواجر» لمحمد الزعابي برصيد 90.75 نقطة.

وبالقسم «ب» من الشوط نفسه، حلت «روية الزبير» للشيخ خالد سلطان عبدالله بن محمد علي آل ثاني محققة 92.00 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «سباء الهواجر» لمربط بتران للخيول العربية برصيد 91.00 نقطة، وفي المركز الثالث حلت «ليان بي إن دي» لمربط دبي للخيول العربية برصيد 90.88 نقطة.

وفي القسم «ج» للشوط نفسه حلت «رانيا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي في المركز الأول برصيد 91.63 نقطة، وجاءت ثانياً «ك. أ. بسيمة» لخالد العميري برصيد 91.38 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «إس كيو شذا» لعبدالله المرزوعي وبنفس الرصيد السابق، وفي الشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر سنة القسم «أ» جاءت «نويدرة الزبير» للشيخ سلطان محمد عبدالله آل ثاني برصيد 92.25 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «دي تميز» لمربط دبي للخيول العربية برصيد 91.63 نقطة، فيما حلت بالمركز الثالث «مهجة النور» لمربط النور للخيول العربية برصيد 90.88 نقطة.

وأكد سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي والمدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، أن مشاركة هذا العدد من الخيول العربية والذي وصل إلى 278 جواداً يؤكد نجاح الفكرة المميزة، وأضاف: «توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة منافسات للإنتاج المحلي كانت إيجابية للغاية، وذلك من أجل تشجيع الملاك والمربين في الإمارات لإنتاج خيول تتنافس مع خيول مستوردة من أوروبا وأمريكا وتنافس على بطولات عالمية».

وأضاف اليحيائي: «منذ السنوات الأولى لانطلاقة المهرجان بدأت النتائج الإيجابية في الظهور وذلك من خلال منافسة الخيول الإماراتية في مختلف المحافل الدولية».