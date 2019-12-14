شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبـاريات في تمهيدي كأس اليد اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو تتواصل مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد اليوم بأربع مواجهات؛ حيث يحل الشارقة ضيفاً على العين، والظفرة ضيفاً على بني ياس ضمن مباريات المجموعة الأولى التي يتصدرها العين برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الثاني الوصل المتساوي معه في الرصيد وبني ياس ثالثاً برصيد نقطتين، وللشارقة والظفرة نقطة واحدة، ويلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي والوحدة مع مليحة ضمن مباريات المجموعة الثانية التي يقف النصر على رأس قائمة صدارتها برصيد 5 نقاط ويليه مليحة ثانياً بأربع نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة الثالث أيضاً بأربع نقاط وشباب الأهلي رابعاً برصيد نقطتين والوحدة خامساً بنقطة واحدة.

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