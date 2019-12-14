«أبوظبي 4» يحرز السباق الأول في جائزة دبي الكبرى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج زورق أبوظبي 4 بقيادة الثنائي العالمي فالح المنصوري وشون تورنتي بطلاً للسباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 والتي تختتم فعالياتها اليوم برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وضرب زورق أبوظبي 4 أكثر من عصفوربحجر واحد من خلال فوزه بالمركز الأول في السباق الأول، وأيضاً تقدمه في لائحة الترتيب العام لبطولة العالم 2019 قبل السباق الثاني والختامي في الموسم اليوم ليقترب من المحافظة على لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي رافعاً رصيده إلى 171 نقطة في الصدارة.

وأنهى الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بقيادة الثنائي توم باري كويتير وروس ويلاتيون السباق في المركز الثاني للترتيب العام، ليرفع رصيده إلى 167 نقطة في المركز الثاني للترتيب العام، بينما ذهب المركز الثالث إلى زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري ليرفع رصيده في الترتيب العام إلى 139 في المركز الرابع.

وشهد الشاطئ المفتوح في جميرا 3 أمس واحداً من أجمل السباقات البحرية في رياضة الزوارق السريعة قدمت خلالها الزوارق المشاركة لوحة رياضية جميلة وتنافساً شد الجمهور العريض الذي تابع الحدث من على اليابسة واستمتع طوال مراحله بإثارة متناهية رغم توقف السباق في البداية بسبب انقلاب زورق نيو ستار 9 والذي خرج طاقمه بسلام.

ونجح الزورق الإماراتي في انتزاع صدارة السباق الكبير بعد إعادة الانطلاقة مستفيداً من إعادة ترتيب الزوارق ليجد نفسه في المركز الثاني خلف زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري لكنه تفوق عليه في مسار اللفة الأولى وحجز مركز المقدمة رغم المنافسة الكبيرة من زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي والذي نافس وبقوة للمحافظة على تقدمه لكن عطلاً ما أدى إلى تراجعه في آخر لفات السباق إلى المركز الرابع، لكنه مايزال يحتفظ بحظوظه في المنافسة على اللقب رغم تراجعه إلى المركز الثالث برصيد 165 نقطة.

وفي باقي المراكز احتل الزورق الأسترالي -الإيطالي ترابل تو 10 المركز الخامس، وجاء بعده زورق فيكتوري 33 بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي في المركز السادس، بينما احتل زورق اتش بي أي 96 المركز السابع.

ملك السرعة

كانت مراحل الجولة الختامية قد استهلت صباحاً من خلال تصفيات أفضل زمن والتي شملت مرحلتين بمشاركة جميع الزوارق وأسفرت في النهاية عن فوز الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بقيادة الثنائي توم باري وروس ويلاتيون بالمركز الأول وتتويجه بطلاً لمنافسات الزمن في كل مراحل البطولة العالمية.

وحل ثانياً زورق أبوظبي 4 بقيادة الثنائي فالح المنصوري وشون تورنتي، بينما جاء في المركز الثالث زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري ثم زورق فريق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي.

وحسم الفريق الأسترالي ماريتيمو 12 صدارة الترتيب العام لمنافسات تصفيات أفضل زمن معززاً موقفه في المركز الأول برصيد 130 نقطة بعدما أضاف 35 نقطة جديدة، متقدماً على زورق أبوظبي 5 الذي احتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة وزورق أبوظبي 4 الذي حل ثالثاً برصيد 100 نقطة ثم زورق شرطة دبي 3 رابعاً برصيد 95 نقطة.

وتدخل الزوارق اليوم التحدي الثاني في ختام الجولة والبطولة ككل حيث تحمل المنافسة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب على ضوء نتائج السباق الأول أمس، حيث ينطلق السباق الثاني عند الساعة الثالثة عصراً بمشاركة 12 زورقاً.

وستزف مياه شواطئ جميرا 3 بطل الموسم بعد ثلاث مراحل من عمر البطولة العالمية الأولى في إيطاليا والثانية في الصين والثالثة هنا في الإمارات، حيث اعتاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومنذ نيله العضوية الدولية في الاتحاد العالمي للسباقات البحرية -يو أي ام- عام 1991 على تنظيم الجولات الختامية.

كما تودع اللجنة المنظمة لمنافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم الفرق والمتسابقين المشاركين في الحدث من خلال احتفال (5 نجوم) في قاع السردال بفندق ويسن الميناء السياحي يتم خلاله التتويج الرسمي لأبطال الموسم وأصحاب المراكز الأولى في البطولة العالمية بحضور كبار الشخصيات وممثلي اللجان والاتحادات الدولية.

من جهة أخرى، قدم محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهنئة إلى أسرة فريق أبوظبي بمناسبة فوز زورق أبوظبي 4.

وقال إن السباق الأول ومنافسات جائزة دبي حققت نجاحاً منقطع النظير من خلال الحضور الجماهيري الكبير الذي تواجد في الشواطئ المطلة على كورس السباق واستمتع بلوحة تنافسية راقية الأمر الذي زاد من حلاوة المناسبة وأكد مدى الشعبية التي تحظى بها هذه الرياضة.



سالم الرميثي: رهان اليوم على الأبطال

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أعرب سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية عن الفرحة الكبيرة بأن يسجل فريق أبوظبي التفوق في أول سباق الجولة الختامية، وأن يقدم على أرضه ووسط جماهيريه تميزاً غير محدود من ناحية المستوى والأداء، وقال: «وصلنا مع فريقنا إلى هذه الجولة ونحن تحت ضغط بألا يفرط في أي نقطة في السباق الأول والثاني، وبالفعل دخل السباق الأول كي يصل إلى الصدارة متجاوزاً صاحب المركز الأسرع ولقب الكيلو، ويتصدر السباق منذ الدورة الأولى حتى النهاية بدون أن يفرط في هذه الصدارة».

وأكد الرميثي أن رهان الفريق اليوم على أبطال الإمارات من أجل حسم اللقب واقتناصه للسنة الثانية على التوالي، وتابع: «كلا الزورقين 4 و5 في فريق أبوظبي أبدعا من خلال ما قدماه وتفوقا معاً في أن يصنعا أفضل ختام بالحلول في المركزين الأول والثالث، السباق حبس الأنفاس خاصة مع رفع العلم الأحمر في البداية وأيضاً سرعة الهواء التي زادت خلال السباق، وكان واضحاً أن من سيكمل السباق هم المحترفون وأصحاب الخبرة الطويلة».



«أبوظبي» يهدي الإنجاز لسلطان بن خليفة



أهدى فريق أبوظبي إنجاز زوارقه في اليوم الأول بالجولة الختامية للإكس كات إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والراعي الأول لفريق أبوظبي والداعم الدائم له في كل مشاركاته، وأكد فالح المنصوري قائد الزورق أن الأهم الذي تحقق بعد سباق أمس هو استعادة الفريق لصدارة البطولة والوصول إلى النقطة 171 في المنافسة، وقال: «تمكنا ولله الحمد من تصدر السباق منذ البداية وبالرغم من رفع العلم الأحمر وإعادة الانطلاقة، إلا أننا وفقنا في أن نتمكن من التقدم للأمام والوصول إلى المقدمة، السباق، لم يكن سهلاً على الإطلاق خاصة أننا مطالبون بإحراز المركز الأول، هناك اختبار قوي اليوم وهو السباق الختامي للجولة ويجب أن نحقق اليوم مركزاً متقدماً كي نضمن الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي».

وأكد جمعة القبيسي راديو مان الزورق أن الأبطال تفوقوا منذ البداية وكانوا قريبين من تحقيق المركز الثاني في أكثر الأوقات إلا أن المنافسة والتحدي وقفا أمام الرغبة وعوامل السباق المختلفة، وأكد القبيسي أن الفرصة ستكون قوية للأبطال من خلال السباق الثاني اليوم.