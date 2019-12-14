شكرا لقرائتكم خبر عن ليكو: فاجأتني مطالبة جماهير العين بإقالتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام
أكد الكرواتي إيفان ليكو، مدرب العين، أنه فوجئ بمطالبة بعض الجماهير العيناوية بإقالته بعد تعادل «الزعيم» مع النصر، وقال: لا أعرف اللغة العربية، ولا أعرف ماذا تقول الجماهير في المدرجات، ولكن لم أتصور أن يكون رأيها إقالتي من تدريب الفريق، وهي ليست مشكلة بالنسبة لي إذا شعرت إدارة النادي أنني سبب المشكلة، ولكنني أؤدي عملي وأقوم بواجبي.
وأشار ليكو أنه لا يعرف سبب انقلاب الجماهير عليه، خصوصاً أنه تلقى الإشادة من الجميع بعد فوزه على الشارقة في كأس الخليج العربي، قبل أسبوع، وذكر أن الانتقالات الشتوية فرصة لتدعيم الفريق في بعض المراكز التي يعاني النقص فيها.
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